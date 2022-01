Seriate, Dimitri Donati nuovo assessore: si occuperà delle risorse del Pnrr - BergamoNews

Seriate. Il sindaco Cristian Vezzoli avvia il 2022 nominando il nuovo assessore ai Lavori pubblici: Dimitri Donati, cittadino seriatese nato a Bergamo 44 anni fa, laureato in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e militante leghista fin dal 2005.

“Il nuovo assessore avrà il compito di intercettare le risorse del PNRR e farle arrivare a Seriate per trasformarle in nuove opere e servizi per i cittadini. Un incarico complesso e articolato che verrà affrontato con la squadra dei dirigenti e tecnici comunali – dichiara il sindaco -. L’assessore Donati per la sua esperienza e il suo profilo rappresenta la miglior garanzia di impegno e lavoro per le opere pubbliche della città. Lo ringrazio per aver accettato questa sfida in un momento particolarmente impegnativo».

“Ringrazio sentitamente il sindaco Vezzoli per la fiducia accordatami, fiducia che cercherò di ripagare mettendo tutto il mio impegno, tutte le mie capacità e tutte le relazioni istituzionali di cui dispongo a servizio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Seriate – commenta il neo assessore – Il mio compito si presenta molto stimolante, soprattutto in vista della grande sfida rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che deve trovarci pronti a candidare opere e progetti fondamentali per il futuro della nostra città. Così come dovranno trovare concretezza i finanziamenti del Piano Lombardia: salvo imprevisti il 2022 sarà l’anno di realizzazione della nuova rotatoria d’ingresso all’Ospedale Bolognini, finanziata con 500 mila euro da Regione Lombardia, e della nuova ciclabile lungo il fiume Serio che collegherà Seriate a Pedrengo, opera dal valore complessivo di 430 mila euro, di cui 300 mila euro regionali, 50 mila euro dall’ente parco mentre i restanti 80 mila euro sono stati equamente divisi tra i due comuni».

Dimitri Donati ha già alle spalle una vasta esperienza politica e amministrativa essendo stato per ben 8 anni, da gennaio 2012 a dicembre 2019 Presidente del Parco regionale del Serio, mandato durante il quale diversi sono stati interventi e opere in città: dall’inaugurazione nel 2012 della passerella di collegamento tra l’Oasi Verde 1 e l’Oasi Verde 2 alla realizzazione della nuova ciclabile lungo il fiume nel 2015, fino all’avvio dei lavori per il ripristino del Laghetto delle rane nel 2019.

“Noto con piacere che si concretizzerà nei prossimi mesi la proposta che avevo avanzato a dicembre 2019 al termine del mio incarico al Parco, ossia uno studio di fattibilità per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale di collegamento tra Seriate e Pedrengo e proprio ora questa nuova opera inizia a vedere la luce. Segno che chi mi ha preceduto, prima l’assessore Achille Milesi e poi il sindaco Cristian Vezzoli, ha condiviso la bontà della mia proposta – conclude Donati -. Colgo l’occasione per ringraziare entrambi, assicurando continuità e rispetto per il lavoro da loro svolto in questi ultimi anni”.

