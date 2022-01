Poste, Pergreffi: "A Bergamo ritardi pesanti, personale in quarantena ma non è solo colpa del Covid" - BergamoNews

La senatrice Simona Pergreffi, Capogruppo Lega VIII Commissione del Senato, ha inviato una lettera all’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, e alla direttrice provinciale Silvia Mazzoleni.

“A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini della provincia di Bergamo – si legge – mi permetto di scrivervi riguardo ai pesanti ritardi nel recapito della corrispondenza che si stanno registrando in particolare nelle ultime settimane. Comprendendo i problemi legati alla carenza di personale in quarantena per il Covid che coincide con l’incremento delle consegne di pacchi durante il periodo natalizio, non posso comunque esimermi dal rilevare che i ritardi erano comunque già antecedenti all’esplosione di contagi degli ultimi 10/15 giorni.

Le segnalazioni più pressanti, inoltre, non riguardano tanto i pacchi, quanto la corrispondenza di bollette e documenti bancari (quindi anche del servizio gestito dalla consociata Nexive) che verso la fine dell’anno registra un consistente aumento e che comporta in caso di insolvenza ulteriori spese e disagi per l’utenza.

Questa difficile situazione porta a registrare lunghe code agli uffici postali per la ricerca e il ritiro delle raccomandate con snervanti attese, all’esterno e al freddo, anche da parte di persone anziane.

Dall’altro lato ricevo anche solleciti da parte di diversi dipendenti di Poste che lamentano, dopo l’acquisizione di Nexive e l’appalto del recapito di Amazon, un pesante aumento del carico di lavoro negli uffici postali, nei centri distribuzione e nel recapito dei portalettere.

Sono quindi a chiedere quali provvedimenti urgenti intendete adottare per superare questa fase di criticità e in prospettiva quali interventi strutturali ha in programma Poste Italiane per garantire un servizio efficiente e una più idonea organizzazione lavorativa interna.

Al riguardo sono a disposizione, nel mio ruolo di componente della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni , per valutare e supportare le iniziative che possano migliorare i servizi e ridurre i disagi per i cittadini”.

