Parco Anna Frank: erba sintetica e nuova porta per il campetto, sistemata anche l'area ping pong - BergamoNews

Bergamo. Rifacimento del campetto per i tiri in porta e della zona ping-pong, ombreggiamento del pergolato esistente e posa in opera di inferriate alle vetrate del prefabbricato ubicato nel parco. Sono stati ultimati qualche giorno fa alcuni lavori nel parco Anna Frank di via Codussi.

La sistemazione si è resa necessaria in quanto l’area realizzata su prato, dopo anni di gioco, si era trasformata in terra battuta con conseguente fanghiglia in caso di maltempo. In più, a seguito probabilmente di atti vandalici, si era danneggia la rete para-palloni che faceva da barriera al condominio limitrofo, con conseguente uscita dei palloni in strada, o nel cortile condominiale, e non senza danni.

Si è pensato quindi ad un rifacimento completo dell’area dei tiri in porta e dell’area del gioco del ping pong con formazione di nuovo campo in erba sintetica, relativa posa di nuova rete para-palloni completa di tubi in acciaio di altezza pari a 6 metri, fornitura e posa in opera di porta da calcetto, posizionamento di inferriate alle finestre del prefabbricato esistente e di teli in pvc microforato per l’ombreggiamento del pergolato.

Prima delle feste natalizie sono state ultimate le zone a gioco; nei prossimi giorni verranno posati il telo ombreggiante e le inferriate.

A primavera, invece, verrà riseminato il tappeto erboso rovinato dal passaggio dei mezzi d’opera.

