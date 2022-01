Giovedì Atalanta-Torino, tra i Granata altri tre positivi al Covid - BergamoNews

Brutte notizie per il Torino in vista della sfida dell’Epifania a Bergamo, come si legge nel comunicato della società piemontese: “Il Torino Football Club comunica che 3 elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha informato le Autorità sanitarie competenti e sospeso l’attività odierna”.

Tre elementi del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid a poche ore dalla ventesima giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Altri tre contagi dopo i due dello scorso 31 dicembre.

Non si conoscono i nomi dei giocatori coinvolti, si avranno maggiori notizie quando mister Juric diramerà la lista dei convocati, anche se a questo punto la partita è a rischio rinvio.

