Elezione del Presidente della Repubblica: Parlamento convocato il 24 gennaio - BergamoNews

Ormai è conto alla rovescia. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha comunicato la data dell’inizio delle votazioni. Si andrà alle urne lunedì 24 gennaio alle 15, data in cui è stato convocato il Parlamento in seduta comune. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, martedì 4 gennaio.

Sulle modalità delle votazioni al momento non è stata presa ancora nessuna decisione. Si sta ragionando sull’adozione di misure anti-Covid, così da evitare assembramenti davanti alle urne e ridurre i rischi di contagi. Ieri il presidente Fico ha incontrato i questori di Montecitorio proprio per trovare nuove soluzioni e nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere i dettagli delle modalità delle votazioni.

Adesso comunque la palla passa ai partiti, che dovranno trovare un candidato che possa essere appoggiato da entrambi gli schieramenti. Lunedì il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilanciato l’idea di un confronto tra centrodestra e centrosinistra, un tavolo comune per condividere se non un nome, “quantomeno un metodo”. Ma dal Pd è arrivato il no secco e deciso di Enrico Letta: “Finché il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a Berlusconi, il dibattito resta congelato”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!