Bergamo, nell'ultima settimana più 242% di contagi e raddoppiano i ricoveri - BergamoNews

A livello nazionale, negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 717.834, in forte aumento (+163%) rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 272.740). Media giornaliera 102.548 (da 38.963).

Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è al 12,86% (da 6,32%).

Rapporto positivi/casi testati 48% (da 32,1%).

Curva dei contagi: da 0,71 a 1,72.

Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 22,7% (dal 12,6% di una settimana fa).

I ricoveri ordinari sono 12.333 (erano 9.723 lunedì scorso), e quelli in terapia intensiva sono 1.351 (erano 1.126 sette giorni fa). Il rialzo è del 26,8% nel primo caso e del 20% nel secondo.

Continua a crescere l’indice di occupazione nei Reparti Covid e Reparti di Terapia Intensiva: rispettivamente al 19,4% e al 15%. Ciò ha comportato il superamento della soglia critica in altre quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia.

Aumenta, rispetto alla settimana scorsa, anche il numero dei nuovi ingressi in Terapia intensiva: da 674 a 840 (+24,6%).

Sempre da martedì a lunedì, i decessi sono stati 1.045, con una crescita del 7,2%, considerato che la scorsa settimana se ne contavano 975.

Cresce ancora il numero dei tamponi totali: 6.246.753 (ne erano stati eseguiti la settimana scorsa 4.993.165), il 70,4% dei quali di tipo antigenico rapido.

Il valore di Rt nazionale è salito all’1,40 (da 1,25).

Incrementa notevolmente l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 430 a 950.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, risulta anche in Lombardia un numero elevato di nuovi casi, che passa da 74.826 a 203.217, con un incremento del 172%. Cresce del 20,6% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 2.147 gli attuali (erano 1.539, con un incremento quindi del 39,5%). In aumento, seppure percentualmente minore, anche quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 187 a 219.

Cresce, rispetto alla settimana scorsa, il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 94 a 126.

Sale l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 12,4% e al 14,3%. e quello relativo ai Reparti Covid, dal 14,7% al 20,5%.

Il numero dei decessi settimanali è stato di 207 (erano stati 176 nel periodo precedente). Cresce di oltre il 130% sia il numero degli attualmente positivi, ora 303.862 (123.880 la settimana scorsa), sia quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 301.496 (erano 122.504).

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in salita da 750 a 1.900, come l’indice medio settimanale di positività che passa dall’8% al 17,9%.

In provincia di Bergamo il numero dei nuovi casi aumenta in maniera decisamente maggiore rispetto al dato regionale: i positivi sono stati infatti 16.729, con un +241% rispetto ai 4.904 del periodo precedente. Da una delle zone con il minor numero di casi fino a un mese fa, siamo ora fra quelle che ne registrano di più (ovviamente in proporzione agli abitanti).

Crescono i pazienti ricoverati all’ospedale cittadino: in Area Medica da 53 a 91, in Terapia Intensiva da13 a 19. Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale è di 200 (erano 100). Va considerando che non tutti i ricoverati sono bergamaschi.

Nel periodo osservato si sono registrati 11 decessi. Sale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 446 a 1380.

La campagna vaccinale

Il 78,30% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario (46.398.278 di persone). Il 3,4% è in attesa di seconda dose. Il 33,6% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’81,7% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 83,95% mentre l’80,46% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 89,64% mentre l’85,91% ò vaccinato.

Omicron segna una nuova fase della pandemia

La riduzione dei tempi di quarantena serve a non bloccare il Paese, ma non blocca il virus. È ormai impossibile fermare il contagio e dobbiamo aspettare che l’attuale ondata si esaurisca.

Possiamo e dobbiamo però di ridurne gli effetti con terze dosi, mascherine Ffp2 e misure di mitigazione come quelle appena decise. Alcune (purtroppo) solo a partire dal 10 gennaio: regaliamo tempo a un virus che raddoppia la propria circolazione ogni 3 giorni e reiteriamo l’errore più volte sottolineato di rincorrere il Sars-CoV-2.

Buone notizie dal Sudafrica (con qualche avvertenza per l’Italia e l’Europa): trovano conferma i segnali di rallentamento dell’epidemia che avevamo anticipato già nell’analisi dello scorso 22 dicembre. Dopo il massimo di nuovi casi (37.875 toccato il 12 dicembre) la curva del contagio nel Paese africano ha imboccato una fase di discesa, confermata anche dalla progressiva diminuzione del rapporto positivi/test eseguiti. Questo nonostante, nello stesso periodo, sia diminuito il numero dei test: quando l’epidemia è in fase di espansione, come in Italia, alla diminuzione dei test corrisponde infatti un immediato rialzo di questo rapporto.

L’ondata di Omicron, in Sudafrica, potrebbe concludersi senza aver provocato ricadute pesanti a livello sanitario. Fin qui la buona notizia. L’avvertenza riguarda il diverso momento in cui si è manifestata la nuova variante: in Sudafrica a partire dal 23 novembre (piena estate nell’emisfero Sud) quando la media settimanale dei nuovi casi giornalieri era a quota 3.202, con l’inversione della curva giunta il 17 dicembre, quasi 4 settimane dopo; nei Paesi europei la nuova variante si è invece inserita (in pieno inverno) in una situazione epidemiologica molto più pesante, con decine di migliaia di casi giornalieri già legati alla variante Delta. In Italia possiamo far risalire il cambio di passo dell’epidemia a metà dicembre, quando la media settimanale dei casi giornalieri aveva già raggiunto quota 21.646 (7 volte più elevata che in Sudafrica).

Il picco epidemico è prevedibile intorno a metà gennaio, ma è difficile per ora stimare quanto la differente base di partenza rispetto al Sudafrica potrà influenzare la nostra situazione.

Cercheremo conferma della rapidità dell’ondata epidemica osservando i dati del Regno Unito, che dovrebbe anticipare il momento di inversione della curva alla fine della prima settimana di gennaio: se questo momento dovesse tardare, segnerebbe una differenza importante con i dati sudafricani e rappresenterebbe un campanello d’allarme per tutti i Paesi europei. Ai ritmi attuali, comunque, anche il virus satura rapidamente il proprio bacino di potenziale espansione, incontrando sempre più spesso soggetti in grado di opporre una risposta immunitaria efficace. Nervi saldi, quindi: le epidemie si propagano per ondate, così chiamate proprio perché disegnano la forma di un’onda: con la parte a sinistra che cresce e quella a destra che disegna la discesa.

Test rapidi

Finalmente non è più un tabù: i test rapidi sono un problema:

1) Non sono nati per lo screening individuale, ma per la verifica di cluster ristretti come scuole, aziende e reparti ospedalieri.

2) Sono poco affidabili (il margine di errore oscilla dal 30 all’80% in base alla tipologia e al modo di esecuzione) e rimettono in circolazione soggetti positivi. Con l’attuale fase epidemica parliamo di decine di migliaia di persone ogni giorno.

3) L’effettuazione dei test rapidi per scopi di puro controllo ha ormai saturato la nostra capacità di esecuzione, rendendo quasi impossibile anche per i soggetti sintomatici trovare la disponibilità di un tampone diagnostico in tempi utili. Meglio concentrarsi sul testing dei sintomatici, che ne hanno realmente bisogno.

4) L’uso del test rapido negativo per ottenere il green pass, per lungo tempo senza distinzione, ha generato la falsa convinzione che aver fatto il test equivalesse a essere vaccinati o guariti.

Europa e Mondo

L’Europa ha superato sabato scorso il traguardo dei 100 milioni di casi identificati dalla scoperta del virus nel dicembre 2019, ovvero più di un terzo delle infezioni totali nel mondo.

Il continente sta attualmente affrontando livelli di contagio senza precedenti: negli ultimi sette giorni sono stati registrati oltre 5 milioni di casi, il 60% in più rispetto alla settimana precedente. I dieci Paesi, esclusi i microstati, con la più alta incidenza al mondo sono tutti in Europa, a cominciare da Danimarca (incidenza di 2.045), Cipro (1.969) e Irlanda (1.964).

Dall’inizio della pandemia ad oggi, i decessi nel mondo legati al Covid sono 5.445.000, a fronte di un totale di 290 milioni di casi di contagio. Di questi, oltre 55 milioni si sono verificati negli Stati Uniti, con 826.000 decessi. Quasi 35 milioni sono i casi registrati in India (481.000 vittime) e 22.300.000 in Brasile (620.000 vittime).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!