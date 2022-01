Atalanta: Lovato si trasferisce al Cagliari, Toloi recupera per la sfida con il Toro - BergamoNews

Nella giornata di lunedì 3 gennaio è arrivata l’ufficialità del trasferimento in prestito di Matteo Lovato al Cagliari. Il difensore italiano è volato in Sardegna, dove si giocherà le sue chance da titolare, e ha firmato un contratto che lo legherà al club sardo fino al termine della stagione in corso.

Agli ordini di Mazzarri il gioiellino acquistato in estate dall’Hellas Verona potrebbe trovare quella continuità di impiego che gli è mancata a Bergamo e fare il salto di qualità che si aspetta l’Atalanta. Gli uomini mercato nerazzurri hanno investito un cifra importante vicina agli otto milioni di euro e viste le potenzialità del classe ’00 ci sono tutti i presupposti per vederlo sbocciare.

Con il rientro a Zingonia dopo Capodanno la corazzata di Gasperini ha iniziato la preparazione della partita contro il Torino, valida per la ventesima giornata e in programma giovedì 6 gennaio alle 16.30 al Gewiss Stadium. Lunedì 3 gennaio gli orobici hanno sostenuto una seduta di lavoro pomeridiana al Centro Bortolotti.

Ha preso parte all’allenamento con il gruppo Toloi che rientra dall’infortunio e potrà scendere in campo. Ai box invece Zapata e Maehle impegnati nei rispettivi programmi di recupero dagli infortuni e Musso, positivo al Covid. Freuler invece non potrà essere della partita perché squalificato.

Sponda Torino invece i giocatori si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi e il risultato è stato negativo per tutti. Rimangono quattro i calciatori positivi e l’unico di cui si conosce il nome è Verdi. Una notizia attesa dalle parti di Bergamo perché allontana, almeno per il momento, l’ipotesi di un rinvio della gara con la Dea per un possibile focolaio.

E’ inevitabile che le due formazioni saranno ridisegnate dai rispettivi allenatori a causa del Covid. Assenze importanti ci saranno da entrambe le parti, con la situazione che è in continua evoluzione. C’è curiosità nel vedere le convocazioni che verranno rese note il giorno prima del match. Solo allora si scoprirà chi potrà giocare e chi invece dovrà rimanere a casa.

© Riproduzione riservata

