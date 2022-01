Arrivano le piogge, e da mercoledì la neve dagli 800 metri - BergamoNews

Ci avviciniamo all’Epifania: con quale tempo a Bergamo lo illustra Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

In arivo i primi cambiamenti con la diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e deboli piogge diffuse. In seguito ingresso di correnti più fredde di origine polare con graduale ritorno alla normalità delle temperature specie sui rilievi.

Martedì 4 gennaio 2022

Tempo Previsto: Di notte e nelle prime ore del mattino cielo parzialmente nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini, ma con tendenza a rapido aumento delle nubi nel corso della mattina; coperto per nubi basse con foschie su tutte le aree di pianura; tendenza al peggioramento e prime pioviggini possibili dal primo pomeriggio su Oltrepò, Lomellina,Pavese, Milanese, Varesotto, in estensione alla fascia Prealpina e alla pianura centrale. In serata piogge deboli escluso su bresciano e mantovano, deboli precipitazioni sul comparto alpino, con nevicate poco significative solo oltre 1900 metri di quota, in calo la sera a 1600 metri.

Temperature: In pianura minime in aumento per lo più comprese tra 4 e 6 °C; massime stazionarie generalmente comprese tra 8 e 11°C.

Mercoledì 5 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, parziali schiarite solo a partire dalla seconda metà di giornata sui settori occidentali. Precipitazioni deboli sui settori occidentali in esaurimento nel corso della mattinata, moderate sui settori centro-orientali di pianura anche a carattere di rovescio con quota neve in graduale diminuzione dai 1500 metri del mattino fino a 800/1000 metri su Valtellina, Valle Camonica, Orobie e Prealpi Bresciane, occasionalmente anche a quote inferiori sui fondovalle di Valle Camonica e Alta Valtellina.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 4°C e 6°C, massime in diminuzione ovunque più marcata sui rilievi, in pianura valori compresi tra 6°C e 9°C.

Giovedì 6 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, rapido miglioramento a partire dai settori settentrionali in estensione al resto della regione in giornata.

Precipitazioni residue sui settori orientali nella notte, possibile qualche fiocco anche su Oltrepò pavese con neve anche a quote collinari.

Temperature: Minime e massime in diminuzione.

