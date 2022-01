Alberto Angela, Brignano o La ballerina del Bolshoi? La tv del 4 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 4 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Meraviglie”, condotto da Alberto Angela. Questa settimana il viaggio alla scoperta delle bellezze italiane partirà dal nord del paese e più precisamente dalle isole del Lago Maggiore, al confine tra Piemonte e Lombardia. Si inizierà dall’Isola Bella, la più fastosa delle Isole Borromee, dove l’opera della natura e il genio dell’uomo si sono uniti per creare uno dei più spettacolari giardini al mondo e dove ammireremo il palazzo della famiglia Borromeo. Si visiterà, poi, la Rocca di Angera, antica fortezza medievale appartenuta ai Visconti e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, che da più di otto secoli offre silenzio e serenità a chi dedica la sua vita alla preghiera. Il nostro racconto proseguirà alla scoperta di una delle più antiche città d’Italia: Orvieto.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si è ritagliato addosso mettendo in campo la sua capacità di rileggere la società, il costume e l’attualità con ironia…

Su Canale5 alle 21.40 spazio a una nuova puntata della serie “Sissi”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Un’avventura”; su Rete4 alle 21.20 “The Bourne ultimatum – Il ritorno dello sciacallo”; su Italia1 alle 21.05 “Back to school”; su La7 alle 21.15 “Donnie Brasco”; su Rai4 alle 21.20 “Kin”; su Rai5 alle 21.10 “La ballerina del Bolshoi”; su Iris alle 20.55 “La maschera di fango” e su Italia2 alle 21.10 “Austin Powers – La spai che ci provava”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

