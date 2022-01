Valbondione, riattivato il bancomat dopo la chiusura della filiale: "Una battaglia vinta" - BergamoNews

Valbondione. Chiuso il 15 ottobre, ora lo sportello bancomat è stato riattivato.

“Alcuni amici – scrive su Facebook il consigliere comunale Walter Semperboni – mi hanno riferito come il bancomat sia in funzione. Ringrazio l’amico onorevole Daniele Belotti (deputato della Lega, ndr) per l’impegno profuso in favore del nostro piccolo comune vallivo! Orgogliosamente, anche questa è una mia battaglia vinta”.