Pedrengo, incendio in un capannone: in fumo materiali di vario tipo - BergamoNews

Pedrengo. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella mattina di lunedì 3 gennaio per domare le fiamme di un incendio all’interno di un capannone a Pedrengo in via Carducci Giosuè.

Fortunatamente non si registra nessun ferito. In fumo sono andati materiali di vario tipo. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la stabile e hanno bonificato l’area compromessa.

Pedrengo, fiamme in un capannone

