Mascherine Ffp2, accordo sul prezzo calmierato: in farmacia costeranno 75 centesimi - BergamoNews

Le mascherine Ffp2 non potranno costare più di 0,75 euro l’una nelle farmacie di tutto il Paese.

Nel pomeriggio di lunedì 3, infatti, la Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo e le associazioni di categoria hanno raggiunto un accordo sul prezzo calmierato delle mascherine Ffp2. Se nelle farmacie costeranno 75 centesimi l’una, in alcuni supermercati, come ad esempio quelli della ctaena Coop, il prezzo sarà ancora inferiore e le mascherine verranno vendute a 50 centesimi l’una.

Le Ffp2 proteggono molto di più rispetto a quelle chirurgiche. Infatti sono diventate obbligatorie per partecipare agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, al cinema, a teatro, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

Questo tipo di mascherina è richiesto anche sugli aerei, le navi e i traghetti, i treni, gli autobus e i pullman, le funivie, le cabinovie e le seggiovie con cupole paravento.

