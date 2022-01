L'industria delle valvole in lutto: è morto Roberto Brevi, fondatore della Omb Valves - BergamoNews

Montello. Ci sono imprese che sono l’impronta del loro fondatore. È così anche per la Omb Valves di Montello che venerdì 31 dicembre ha perso il suo creatore: l’architetto Roberto Brevi, scomparso all’età di 83 anni. Lascia nel dolore la moglie Lisetta e i figli Simone e Fabio.

La notizia della scomparsa di questo capitano d’industria è stata data su Twitter in lingua italiana e in inglese, proprio perché la Omb Valves Spa ha base a Cenate Sotto, ma è oggi una multinazionale che dà lavoro ad oltre 500 persone, con siti produttivi, oltre che nel Milanese, anche negli Usa, a Singapore, in Arabia Saudita.

I funerali si svolgeranno lunedì 3 gennaio alle 15 nella parrocchiale di Montello.

Roberto Brevi fonda la OMB per produrre valvole in acciaio forgiato in un piccolo garage nel paese di Cenate, pochi chilometri a ovest di Bergamo.

La carriera di Brevi nel settore delle valvole inizia nel 1956 quando entra a far parte di un produttore locale di componenti per tubazioni chiamato OMBA, dai primi Anni Sessanta parte del conglomerato statunitense Gulf+Western.

Nel 1982 la OMB aggiunge una linea di valvole a sfera, rivolte principalmente al settore offshore. Dieci anni più tardi, nel 1992, la società apre il suo primo ufficio all’estero a Houston, Texas Usa.

Trascorrono solamente altri tre anni quando nel 1995 viene fondata a Singapore la Omb (Valves) Asia Pte Ltd. Si tratta del primo stabilimento all’estero della società e si concentra su valvole in acciaio forgiato per servire il crescente mercato asiatico. Fin dalla sua nascita, tutti i pezzi fucinati e i componenti vengono acquistati solo in Italia,

È il 1998 quando il gruppo acquisisce Calobri (società fondata nel 1948) che produce valvole in acciaio forgiato con sede nel milanese e specializzata in valvole speciali per il mercato offshore del Mare del Nord. Lo sguardo verso il futuro porta la società a fondare nel 2001 la Industrial Valve Manufacturer, IVM in Arabia Saudita. È la prima joint venture nel regno saudita, l’impianto è il primo produttore completamente integrato di valvole forgiate e valvole a sfera operante nel paese approvato da Saudi Aramco.

Gli anni dal 2011 al 2020 sono costellati da una serie di acquisizioni importanti. Come ormai è consolidata la presenza accanto a Roberto Brevi dei figli Simone e Fabio che guidano la società. Nel 2011 c’è l’acquisizione della Fluicon, una controllata al 100%, che sviluppa una nuova linea di valvole Butterly Triple Offset. L’operazione si completerà con la fusione nella OMB Valve Spa nel 2017. Nel 2012 OMB Valves inc apre lo stabilimento di Stafford, in Texas USA per supportare la crescita del business del gruppo nel continente americano. Nel 2015 nasce una seconda joint venture in Arabia Saudita: la Specialized Steel Valves, SPSV. Il focus di questo impianto è sulle valvole Cast Steel API600 in partnership con Orion spa in Italia.

Due anni più tardi, nel 2017, la OMB acquisisce l’attività Vogt Valves da Flowserve. Le attività produttive vengono trasferite a Stafford, TX presso la sede di OMB valve inc.. La linea di prodotti Vogt viene ampliata e la base di fornitura viene spostata in Italia e negli Stati Uniti. Lo stabilimento di Calobri in Italia viene ribattezzato Vogt Valves srl aggiungendo i prodotti API600, API6D e API6A alla linea Vogt.

Nel 2018 tutte le attività di ricerca e sviluppo del gruppo sono concentrate in BUTI Research srl. La società di nuova costituzione ricerca nuove tecnologie come la produzione additiva e guida lo sviluppo di linee di prodotti nella criogenia profonda per l’aerospaziale e i gas speciali.

Nel 2020 la OMB acquisisce B EL Valves Srl, l’ azienda italiana di BEL Valves UK. Con uno stabilimento a Corsico, Milano, l’acquisizione di BEL aggiunge una nuova linea di valvole a saracinesca per condotte e valvole a sfera ingegnerizzate.

