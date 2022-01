Le feste e i ponti del 2022 - BergamoNews

Adesso che è iniziato possiamo anche noi cominciare a pensare ai migliori periodi per le vacanze del 2022. Magari sfruttando i ponti e le feste che cadono lungo l’anno. Il 2021 non è stata una grande annata da questo punto di vista, ma il 2022 potrebbe rivelarsi migliore da molti punti di vista. Se vi state chiedendo quando cadrà la Pasqua o il carnevale e le altre feste mobili e fisse dell’anno, vi risponderemo subito.

Partiamo dal calendario delle festività del 2022:

Epifania 2022 – Giovedì

Carnevale 2022 – Martedì 1 marzo 2022

Pasqua 2022- Domenica (17 aprile)

Pasquetta 2022 – Lunedì (18 aprile)

25 Aprile 2022 – Lunedì

1 Maggio 2022 – Domenica

2 Giugno 2022- Giovedì

15 Agosto 2022 – Lunedì

26 agosto 2022 – Venerdì (Sant’Alessandro patrono di Bergamo)

1 Novembre 2022 – Martedì

4 Novembre 2022 – Venerdì

8 Dicembre 2022 – Giovedì

25 dicembre 2022 – Domenica

26 Dicembre 2022 – Lunedì

31 Dicembre 2022 – Sabato

1 Gennaio 2023 – Domenica

Come si vede già dal calendario, il 2022 regala un bel po’ di ponti: infatti diverse feste cadono durante la settimana, questo significa che con uno o due giorni di ferie si potrà fare un bel ponte ed approfittarne per una vacanza, una gita o un po’ di relax.

Nel 2022 i lavoratori potranno tirare un po’ il fiato approfittando dei tanti ponti e festività dell’anno, guardando meglio il calendario infatti si capisce quanti giorni si possono avere a disposizione durante le feste.

GENNAIO. L’Epifania, 6 gennaio, cade di giovedì, per cui prendendo di ferie anche l’8, si può tornare in ufficio il 10 gennaio.

FEBBRAIO. A febbraio non ci sono festività nazionali non lavorative. Troviamo però alcune ricorrenze religiose, come la candelora (2 febbraio) o la festa di san Biagio (3 febbraio)

MARZO. A marzo c’è il carnevale, la festa amata da grandi e piccini. Martedì grasso apre il mese, infatti nel 2022 capita il 1 marzo.

Il 2 marzo è il mercoledì delle ceneri. L’8 marzo è la festa della donna, il 19 marzo la festa del papà e di San Giuseppe. Il 21 marzo è il primo giorno di primavera.

APRILE. Ad Aprile cade una delle feste più importanti dell’anno: la Pasqua, momento in cui si chiudono anche le scuole per le vacanze pasquali. Il 17 aprile 2022 è il giorno di Pasqua, il 18 aprile è il giorno di Pasquetta o Lunedì dell’Angelo. Calcolando il lunedì festivo, senza prendere giorni di ferie, si hanno 3 giorni liberi.

Il 25 aprile 2022 è un lunedì, si ha così un altro giorno festivo, quella della festa della Liberazione, che capita durante la settimana e, capitando di lunedì, si può unire al fine settimana per progettare un weekend lungo.

MAGGIO. Il 1 maggio 2022 è una domenica, per cui quest’anno la festa dei lavoratori coincide con un giorno festivo.

GIUGNO. Il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica che cade di giovedì, per cui cade molto bene per chi vuole progettare un fine settimana molto lungo. Con uno solo giorno di ferie si hanno 4 giorni di vacanza.

AGOSTO. Siamo già con la mente e il cuore in vacanza e per aiutarci ad avere qualche giorno di ferie in più in estate dobbiamo guardare a quando capita il Ferragosto. Il 15 agosto 2022 è un lunedì, per cui possiamo partire per le vacanze venerdì sera o sabato mattina, guadagnando due giorni di vacanza in più.

Per Bergamo la festa patronale di Sant’Alessandro che in genere conclude le ferie estive cade quest’anno di venerdì.

SETTEMBRE. Non ci sono ponti

OTTOBRE. Non ci sono festività, anche se i più piccini festeggeranno Halloween.

NOVEMBRE. Novembre aiuta a riprendersi un po’ di giorni: il 1 novembre 2022, festa di Ognissanti, cade di martedì, per cui prendendo di ferie il 31 ottobre, si hanno ben 4 giorni di vacanza.

DICEMBRE. A dicembre ci scateniamo con le festività e le vacanze. Innanzitutto troviamo la festa dell’Immacolata Concezione l’8 dicembre 2022 che cade di giovedì, per cui prendendo venerdì 9 di ferie, si hanno 4 giorni di vacanza.

Il Natale invece cade in pieno fine settimana: la Vigilia di Natale è un sabato, mentre il giorno di Natale è domenica, meglio con Santo Stefano, il 26 dicembre che cade di lunedì. Un giorno in più per digerire il pranzo di Natale.

Capodanno 2023 cadrà nel fine settimana.

