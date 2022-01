Il ritorno di Mary Poppins, Top Gun o Miracolo nella 34a strada? La tv del 3 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 3 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Il ritorno di Mary Poppins”.

Ventiquattro anni dopo che Mary Poppins ha lasciato la famiglia Banks, Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie, John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando un lutto improvviso colpisce la famiglia Banks, Mary Poppins ritorna magicamente nella loro vita e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiDue alle 21.20 proporrà uno speciale natalizio della serie “Delitti in Paradiso” dal titolo “Feste con delitto”. Poco prima di Natale, sull’isola caraibica di Saint Marie, viene trovato un cadavere. A prima vista si tratta di suicidio, ma l’autopsia rivela che il corpo è stato spostato dopo la morte.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Il marchese del grillo”; su Italia1 alle 21.20 “Top Gun”; su La7 alle 21.15 “JFK – Un caso ancora aperto”; su Rai4 alle 21.20 “After Earth”; su La5 alle 21.05 “Miracolo nella 34a strada”; su Iris alle 20.55 “Blackkklansman”; e su Italia2 alle 21.10 “Tremors 5 – Bloodlines”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Sciarada – Il circolo delle parole. Haiku on a plum tree – Haiku sull’albero del prugno”. Un docufilm sulla straordinaria storia dell’antropologo Fosco Maraini, di sua moglie, la pittrice Topazia Alliata, e delle loro figlie, Dacia, Yuki e Toni, prigionieri in un campo a Nagoya. La nipote Mujah ci accompagna in un viaggio in Giappone in un percorso di comprensione e riconciliazione.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

