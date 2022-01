Confartigianato, a 248 imprese bergamasche il Premio Fedeltà associativa - BergamoNews

Una fedeltà che dura da 40 anni e oltre! Con grande soddisfazione Confartigianato Imprese Bergamo ha voluto celebrare tra i mesi di novembre e dicembre, nel corso di 8 serate distribuite sul territorio provinciale, quelle imprese che da sempre sono al suo fianco e che hanno voluto condividerne il cammino, per oltre 40 anni, con i sogni e le difficoltà, le sfide e i successi, in periodi che sono stati dominati dallo sviluppo economico, ma anche dalle crisi, l’ultima quella vissuta in questi due anni, e dalle occasioni di crescita e rilancio.

Dai racconti narrati dalla viva voce degli imprenditori, sono emerse storie commoventi e toccanti che confermano come le imprese artigiane bergamasche da 8 lustri non abbiano mai perso la voglia di lavorare, di crederci e di spendersi per la famiglia, i dipendenti e la comunità. Sono imprese che sono nate e si sono sviluppate e rafforzate grazie a Confartigianato Bergamo e che a loro volta hanno dato nuova linfa ai servizi dell’Organizzazione che da ormai quasi 76 anni tutela e sostiene le piccole e medie imprese e le imprese artigiane del territorio.

Il programma delle premiazioni è iniziato lunedì 8 novembre a Zogno, con una serata in cui sono state premiate 22 imprese del Polo, e si è concluso alla Fiera di Bergamo con la premiazione di 80 imprese del Polo di Bergamo. Un lungo percorso celebrativo che via via ci ha arricchiti sempre di più di riconoscenza e soddisfazione.

Ad aprire tutte le serate i rispettivi rappresentanti di Polo insieme al presidente Giacinto Giambellini che anche in occasione della serata di Bergamo ha ricordato che

A tutti i premiati sono state consegnate delle medaglie in argento 925, pezzi unici, appositamente creati per Confartigianato Imprese Bergamo dai maestri orafi artigiani associati e incastonati in una custodia di plexiglass.

Inoltre, a tutti è andato l’omaggio “solidale” rappresentato dal “Poster per la ricerca”, simbolo dell’iniziativa di solidarietà di Confartigianato Imprese Bergamo e Conad Centro Nord, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare ARMR – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, per finanziare borse di studio per giovani ricercatori che stanno indagando sulle cause del Covid-19.

Ecco di seguito gli elenchi di tutte le imprese che sono state premiate durante le 8 serate.

Imprese del Polo di Zogno premiate l’8 novembre 2021

Le 22 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Arizzi Geremia & C. Srl (Piazza Brembana – edile), Autocarrozzeria di Capelli Giacomo (Sedrina – riparazione carrozzeria), Bolis Andrea (Berbenno – edile), Busi Gianpaolo (Taleggio – muratore), Capelli Massimiliano (Ubiale Clanezzo – verniciature), Carpenteria F.lli Pesenti Snc (Val Brembilla – costruzioni ringhiere serramenti), Cattaneo Valentino (Carona – muratore), Edificatrice Bolis dei F.lli Bolis & C. Snc (Berbenno – edile), Emilio Zanchi Srl (San Pellegrino Terme – installazione e riparazione ascensori), Falegnameria F.lli Dolci Snc di Dolci Lorenzo (Serina – falegnameria), Gritti Domenico e Simona Snc. (Val Brembilla – torneria legno), Impresa Boschiva Baroni Maurizio & F.lli Snc (Taleggio – lavori agricoli per conto terzi), Lazzaroni Gianbortolo (Bracca – edile), Micheli Tarcisio (San Pellegrino Terme – costruzioni edili), Monaci Marco (Branzi – autofficina gommista elettrauto), Monaci Roberto (Branzi – elettricista), O.M.D. Srl (Val Brembilla – officina meccanica), Paleni Ugo (Cusio – piastrellista), Persico Adriano (Costa serina – elettricista), RO.PE di Pesenti & Rinaldi Snc (Val Brembilla – minuteria metallica), Valle Elio (Oltre il colle – autotrasporti), Vi.To.Mec. Srl (Val Brembilla – minuterie metalliche officina meccanica).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/riconoscimento-22-imprese-polo-zogno-40-anni-di-fedelta-associativa/

Imprese del Polo di Clusone premiate il 10 novembre 2021

Le 10 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Bellini Patrizia (Villa d’ogna – parrucchiera), Bellini Vittorio & c. Snc (Valbondione – costruzione mobili in genere), Cocchetti Paolo (Bossico – idraulico), Edil Presolana di Ferrari Luigino (Castione della Presolana – autotrasporto merci conto terzi), Gmc di Chiarelli Giancarlo (Bossico – falegnameria), Officina idrauilica Agoni Simone Srl (Schilpario – idraulico fabbro lattoniere), Oprandi Diego (Clusone – elettricista), Plast – Orobia Srl (Castione della Presolana – stamperia termoind. materie plastiche), Scavi Angelini Snc (Cerete – scavi), Tomasoni Silvana (Castione della Presolana – parrucchiera).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/10-aziende-del-polo-di-clusone-premiate-per-la-fedelta-associativa/

Imprese del Polo di Albino premiate il 15 novembre 2021

Le 20 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Autofficina Persico Di Persico Juri Luigi (Albino – riparazioni meccaniche di autoveicoli), Birolini Flavio (Albino – edile), Calcestruzzi Lanfranchi di Walter & c.Snc (Colzate – estrazione ghiaia produzione lavoraz. materiali), Carrara Adriano (Pradalunga – riparazione orologi), Carrara Angelo (Albino – altre attività di consulenza tecnica nell’edilizia), Foglia Vittorio (Cene – officina meccanica riparazione auto), Fratelli Carrara di Carrara Giacinto & C. (Albino – edile), Fratus Natale (Fiorano al Serio – termoidraulica lattoniere imp. antincendio), Guerini Santo (Vertova – riparazione installazione. elettrodom. imp. elettrici ant. radio), Guerini Sem (Colzate – elettricista), Idraulica B.P. di Bertocchi Paolo (Gandino – idraulico), La Seriana marmi e graniti Snc di Guerini (Gazzaniga – lavorazione marmi e graniti), Ongaro Ugo (Cene – impianti elettrici e manutenzioni), Paganessi Srl (Colzate – costruzione quadri elettrici imp. elett. ass. tecn), Pezzoli Tiziano (Leffe – tappezziere carta e stoffa), Rudelli Gianmario (Gandino – riparazione radio e tv e installazione), Special inox Srl (Nembro – progettazione e produzione di manufatti e macchine in ferro e acciaio inox), Spinoni Doris Enrico (Gazzaniga – vetri cornici e piccole riparazioni), Suardi Gioela (Nembro – ceramiche artistiche e decoratrice), Zanoletti Eugenio (Casnigo – carrozzeria).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/20-aziende-polo-albino-premiate-fedelta-associativa/

Imprese del Polo di Calusco d’Adda premiate il 18 novembre 2021

Le 17 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Aldeni Maurizio (Villa d’Adda – selciatore), Bergamini Ettore (Calusco d’Adda – imbianchino), Bolognini Adriana (Suisio – produzione e assemblaggio parti elettrodomestici), Carrozzeria di Mariani Amedeo (Suisio – carrozzeria), Chiappa Gianpietro (Villa d’Adda – imbianchino tappezziere), Edilizia di Mauri Mario (Calusco d’Adda – edilizia artigiana in genere), Elmar di Sala Antonio (Villa d’Adda – montaggio app. elettrotecniche ed elettroniche), Idraulica Regazzi di Regazzi Alessio (Villa d’Adda – idraulico), Mazzoleni Losa Angelo Lino (Caprino Bergamasco – infissi in legno), Officina Meccanica di Sala Massimo (Calusco d’Adda – torneria), Original Gaza Pictures di Gazzaniga Stefano (Sotto il Monte Giovanni XXIII – decoratore artistico), Pagnoncelli Mario (Calusco d’Adda – officina riparazione autoveicoli), Perucchini Arnaldo (Cisano Bergamasco – lattoniere), R.M.I. di Angeli Enrico & C. SNC. (Villa d’Adda – riparazione macchine ind. e agricole), Roncalli Giancarlo (Carvico – elettricista), Scopificio M.E.C. di Sala Mansueto e C. SNC (Villa d’Adda – fabbricazione comm. scope-spazzole-scovoli), Torri Fabrizia (Suisio – lavasecco).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/il-premio-di-fedelta-associativa-a-17-aziende-del-polo-di-calusco/

Imprese del Polo di Treviglio premiate il 22 novembre 2021

Le 32 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Artigiana Stampi S.R.L. (Canonica d’Adda – costruzione stampi), Battaglia Guglielmina (Treviglio – parrucchiera per signora), C.B. di Carminati Stefano (Casirate d’Adda – verniciatore), CAP di Costa & Blini Snc Officina meccanica (Casirate d’Adda – off. mecc. lav. torn. di met. c/p e c/t), Carrozzeria Artigiana di Facchetti G.e C. Snc (Caravaggio – carrozzeria), Carrozzeria al Ponte di Norbiato V.& C. Sas (Fara Gera d’Adda – carrozzeria), Censi Mario (Boltiere – parrucchiere uomo), Confezioni Elena Snc di Patrizia e Daniela (Canonica d’Adda – confezioni abb. e abiti lavoro), D.F.B. di Depressi F. & C. Snc (Caravaggio – officina meccanica), Diemme Sas di Pisoni Roberto & C. (Mozzanica – impresa edile artigiana), Falabretti Mario (Castel Rozzone – officina rip. cicli moto e auto meccanico), Galli Eliseo (Pontirolo Nuovo – elettricista), Gigatti Luciano (Caravaggio – idraulico), Idrothermoelettrica Agazzi Srl (Pontirolo Nuovo – installazione, manutenzione e riparazione impianti idraulici ed elettrici, installazione di impianti a gas metano), M.C.Meccanica Caravaggio S.A.S. di Angelo Magni & C. (Caravaggio – produz. minut. metall. tornite), Mazzoleni Armando (Treviglio – restauratore mobili), Milanesi Luigi (Caravaggio – parrucchiere per uomo), Nisoli Claudio e Giovanni S.A.S. (Brignano Gera d’Adda – costruzioni mobili e arredamenti), O.M.B. di Bugini Paolo & c. Snc (Canonica d’Adda – minuterie metalliche), Officina meccanica Effe Ci S.R.L. (Mozzanica – officina meccanica), Pellegrini Andrea Tommaso (Castel Rozzone – impresa edile), Piso Meccano Plast Srl (Verdello – costr. stampi – stampaggio mat. plastiche), Riva Francesco (Boltiere – edile), Rivoltella Armando (Treviglio – calzolaio), SBS Sas di Silvetti Cesare & C. (Ciserano – officina meccanica minuterie metalliche), SCF di Colpani G.Franco e Piergiuseppe Snc (Caravaggio – officina meccanica), Sirianni Giuseppe e Paolo Snc (Canonica d’Adda – zincatura galvanica), Soc. Tempera Induzione di Carbone A.& C. Snc (Caravaggio – tempera parti in acciaio), Termaf di Gemini G.e Gozzini Obizio Snc (Pontirolo Nuovo – fabbrica termometri e manometri), Tipografia Eliografia Saccardo Snc di Saccardo Gianni Emilio (Treviglio – tipografia eliografia), Tipolitografia di Bugini Francesco (Pontirolo Nuovo – tipolitografia litografia), Vailati Moto di Moro Paola (Treviglio – gommista – riparazione veicoli).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/il-premio-di-fedelta-associativa-a-32-aziende-del-polo-di-treviglio/

Imprese del Polo di Romano di Lombardia premiate il 26 novembre 2021

Le 22 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Asperti Piermario (Covo – bruciatorista), Carpenteria metallica Rubini di Carsana e Pizzetti Snc (Barbata – fabbricazione di porte etc. in metallo), Eredi Piana di Piana Carlo & c. Snc (Martinengo – verniciature metalliche a fuoco), Eurolamp S.r.l. (Cologno al Serio – montaggio lampadari), F.G. di Guarnieri Gianpietro & c. Snc (Morengo – lucidatura laccatura mobili e serramenti), F.lli Bertocchi Snc di Bertocchi g. & c. (Martinengo – officina riparazione motori e macchine agricole), F.P. Di Pedretti Mario & C (Pumenengo – officina meccanica), Falegnameria f.lli Forlani Snc (Ghisalba – fabbricazione porte e finestre in legno), Falegnameria l’Artigiana S.r.l. (Ghisalba – costruzione serramenti e mobili), Idraulica M.P.V. di Vescovi Angelo & C. Snc (Palosco – installazione impianti idrotermosanitari), Lanzini Giovanni (Romano di Lombardia – piastrellista), Luca S.n.c. di Maver Maurizio & C. (Cologno al Serio – posa in opera pavimenti in legno), Martinelli Massimo (Romano di Lombardia – vetraio e relativa posa in opera), Pasticceria di Guerini Giovanni (Cividate al piano – confezioni paste e dolciumi), Pelucchi Calisto Angelo (Pognano – muratore), Plebani srl (Romano di Lombardia – industria cucine componibili), Rasa di Maria Ravasio & C. Snc (Mornico al Serio – autotrasporti), Recanati Osvaldo (Spirano – elettricisti per impianti elettrici rip. elettr), S.t.l. Srl (Lurano – lav. in genere di lamiere), Soprani Bruno (Romano di Lombardia – autotrasporti), Suardi Italo Rosilio (Romano di Lombardia – autotrasporti c/t), Verniciatura Bergamini Edoardo & C. Snc (Urgnano – verniciatura industriale).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/premio-fedelta-associativa-polo-romano/

Imprese del Polo di Grumello del Monte premiate il 6 dicembre 2021

Le 45 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

3 terzi Srl (Costa di Mezzate – costruz. stampi e off. mecc.), Acerbis Carpenteria Srl (Foresto Sparso – carpenteria meccanica e nautica), ‘Arredo b’ di Belotti Emilio (Villongo – posa in opera di serramenti), Autotrasporti di Cumetti Gianpaolo (Cenate Sotto – autotrasporti), Belotti Elena (Trescore Balneario – parrucchiera per signora), Benis Ezio (Montello – idraulico), Bertoli Bianca Gloria (Telgate – stireria), Berzi Claudio (Entratico – pavimentatore), C.M. Srl (Telgate – carp. metall. tranc. minut. metall.), C.M.T.M. Ulisse Finazzi Snc di Tiziano Finazzi (Chiuduno – produzione accessori per abbigliamento), Carminati Renato (Sarnico – elettricista), Carrozzeria Manfredi di Manfredi Riccardo (Castelli Calepio – carrozzeria auto), Del Carro Francesco (Gorlago – parrucchiere uomo e donna), Dorici Massimiliano (Sarnico – elettrauto*carrozziere), Elcomin Srl (Grumello del Monte – produzioni guarnizioni in gomma), F.A.T.Snc di Angelo Parigi & F.lli (Bolgare – stampaggio materie termoplastiche e lavo), Facmet Snc dei F.lli Facchi (Telgate – lav. prod. art. in metallo), Falegn.Gervasoni di Gervasoni e. & C. Sas (Paratico – fabbricazione porte e finestre in legno), Frutti Claudio (Trescore Balneario – idraulico), G.R. di Moreschi Giovanni e C. S.r.l. (Gorlago – produzione di minuterie metalliche), Ghirardelli Zaccaria (Predore – parrucchiere per uomo), Giavarini Giuseppe (Chiuduno – riparazione cicli e moto), Gotti Giacomo (Carobbio degli Angeli – autotrasporto di cose per c.t.), Gregis Gianpietro (Carobbio degli Angeli – estrazione pietre calcaree), Imp.El. di Martinelli Cesare (Tavernola Bergamasca – install. imp. elettr. civili ed industriali), L.F.P. Poma Srl (Grumello del Monte – lavorazione di materiali ferrosi), Lampa Srl (Grumello del Monte – stampaggio materie plastiche), Lazzaroni Bortolo (Telgate – autotrasporto di cose c.t.), O.M.C. Stampi Srl (Telgate – off. mecc. costr. stampi), Oldrati Luciano (Castelli Calepio – autotrasporti), PA.VE. di Pagani & Vezzoli Snc (Grumello del Monte – falegnameria), Paris Plast S.r.l. (Viadanica – stampaggio materie plastiche), Pellett.R.B. di Rizzi Renato & C. Snc (Castelli Calepio – pelletteria), Poma Francesco (Telgate – autotrasporti), Rilplast di Zinesi e Rivellini Snc (Telgate – stampaggio materie plastiche), Rinaldi Franco (Predore – elettricista), Rossi Elvira (Chiuduno – parrucchiera per signora), Ruggeri Roberto (Trescore Balneario – idraulico), Tebaldi Paolo S.r.l. (Carobbio degli Angeli – lavorazione marmi e graniti), Trapletti Laura (Tavernola Bergamasca – parrucchiera), Turani Srl Wood Packaging Solutions (Telgate – produzione astucci in legno), VBG Srl (Bolgare – verniciatura laccatura assem. molbili legno), Vetreria Cristinelli Srl (Paratico – vetreria), Viviani Legnami Srl (Sarnico – segheria lavorazione legno), Zerbyplast Srl (Grumello del Monte – produzione articoli in pvc ed espanso saldati elettronicamente e di articoli di qualsivoglia genere in cartotecnica).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/premio-fedelta-associativa-a-45-aziende-del-polo-di-grumello-del-monte

Imprese del Polo di Bergamo premiate il 16 dicembre 2021

Le 80 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Aceti Snc costruzione meccaniche dei f. lli Aceti (Seriate – lavorazioni meccaniche), Adobati giovanni (Mozzo – falegname), Agobert Snc di Bertocchi Maurizio e Nuccio (Alzano Lombardo – costruzione manutenzione enzione di stabili civili indust. ), Aldegani Giuseppe (Sorisole – riparazione radio tv), Bottega della chiave di Maffeis Adriano (Bergamo – riparazione serrature e costruzione chiavi), C. b. di Cavalleri Stefano & C. Sas (Pedrengo – montaggio apparecchiature elettriche e e), Calvi Giovanni (Brusaporto – stuccatore), Capitanio Gianfranco (Bergamo – elettrauto e riparazione pompe diesel), Carminati Renzo (Corna Imagna – fabbro idraulico lattoniere), Carrozz. Assolari allestimenti speciali Srl (Seriate – carrozzeria), Ceruti & Alborghetti Snc di Alborghetti c. (Treviolo – idraulica riscaldamento condizionamento), Cortinovis Maria Gabriella (Almè – estetista), Costruzioni Capelli di Capelli Marco (Almenno San Bartolomeo – edile), Cozzi Carlo (Seriate – orologiaio con vendita), Curti Umberto (Seriate – elettricista), Domus elettrica di Marchesi Gabriele (Ponte San Pietro – installazione e manutenzione enzione impianti el.), Dotti Marco (Ponteranica – imbianchino), Edil Cinquarla di Cinquarla C. & C. Snc (Azzano San Paolo – impresa edile), Edildalmine 2000 Sas di Cividini M. & C. (Dalmine – impresa edile), Erpel di Rota Eugenio (Alzano Lombardo – cinturificio), F.lli Del Prato di Lucio e Giuliano Del Prato (Capriate San Gervasio – imbianchino), F. lli Volpi allestimenti di Volpi Silvia – Bergamo – allestimento vetrine, allestimento scenografie, allestimento locali per eventi, allestimento palchi), Facchinetti Giuseppe (Almenno San Salvatore – fabbro), Falegnameria Tironi sas di Tironi Ezio (Palazzago – costruzione serramenti legno e mobili da arred. e), FARINA ENZO (Bergamo – disegnatore meccanico), Federici Luigi (Seriate – riparazione orologi), Foiadelli Marco & C. Snc. (Seriate – installazione di impianti idraulico (sanitari. ), Forcella impianti elettrici Snc (Pedrengo – install. e manutenzione impianti elettrici), Foresti Alessandro (Sorisole – piastrellista), Galezzi meccanica ingranaggi Srl (Orio al Serio – officina meccanica tornitura), Galizzi autofficina di Galizzi Santo (Bergamo – rivendita auto – autofficina), Gamba Luciano (Levate – officina mecc. rettifiche), Gambirasio Pierino (Ponteranica – riparazione cicli e moto), Garage Europa dei f.lli Madaschi Attilio e C Snc (Scanzorosciate – officina mecc. motoristica gommista socc. strad), Garver di Garlini Cristina & Pierpaolo & C. (Valbrembo – sabbiature e verniciature industriali), Gavazzi Sergio (Ponteranica – parrucchiere uomo), Giobbi Ulisse (Bergamo – edilizia), Gnata Filippo Srl (Torre Boldone – officina meccanica), Grafo Srl (Palazzago – arti grafiche), Guerinialser di Guerini Mario (Curno – costruzione serramenti ed arred. in allum. e inox), Idraulica di Zeggio Srl (Bergamo – riparazione installazione impianti idro), Idraulica Ruggeri Claudio Srl (Bergamo – installazione impianti idraulici), Intertaglio di Assoni Costante & C. Snc (Osio Sotto – taglio e confez. tessuti in genere), Kiterm di Cavagnis Angelo (Pedrengo – isolanti termoacust. industr. ), L. g. Lavorazione gomma di Lameri & C. Snc (Bergamo – lavorazione gomma e mat. plastiche), La grafica Srl (Ciserano – tipogr. litogr. att. connesse ed affini), La. co. cart. Srl (Treviolo – lavorazione carta in sacchetti), Lagunafuni di Laguna Cristian (Levate – fabbricazione di prodotti fabbricati con), Lapi – piegatura lamiere di Lapi Gianfranco (Pedrengo – lav. lamiere profil. minut. carp. leggera), Maffioletti Claudia (Dalmine – parrucchiera), Manifatt. lane Moro di Paolo Moro e C. Sas (Seriate – vapor. rocc. matasse lana), Marchesi Riccardo (Barzana – orologiaio), Morgantina Snc di Puccio & Pesenti (Curno – costruzione articoli tec. precisione), Natali Eliseo (Dalmine – muratore lavori edili), Nembrini Cosetta (Ranica – parrucchiera x signora), O. m. a. r. Di Gattinoni Stefano & C. Snc (Osio Sotto – minuteria meccanica torneria), O. m. p. p. Srl (Azzano San Paolo – officina meccanica), Orpen Srl (Albano Sant’Alessandro – installazione di impianti idrosanitari), Parrucchiera Marusca di Gotti Marusca (Alzano Lombardo – parrucchiera per signora), Parrucchiera Rosy di Tedoldi Rosamaria (Mapello – parrucchiera), Pellati Giorgio (Seriate – fabbricazione porte finestre cancelli), Pib engineering prog di Borace Giacomino (Bergamo – studio tecnico), Plebani Giacomo (Azzano San Paolo – officina meccanica), Previtali Guglielmo & C. Snc (Curno – lavorazione marmi e pietre), Quadri Sergio e figlie s. r. l. (Scanzorosciate – costruzione montaggio assemblaggio di parti elettriche), Recalcati Davide & figlio Snc (Bergamo – orologiaio orefice), Rota Giovanni (Villa d’Almè – muratore), Rota Severino (Almenno San Bartolomeo – idraulico ed elettricista), S. a. i. d. Di Quarti Felice e Vecchi Arnoldo (Torre de’ Roveri – serv. ass. imp. distr. carbur.), Sc di Cortinovis Stefano (Seriate – fabbro costruzione serramenti ferro), Signorelli Renato (Bergamo – parrucchiere per signora), Stacchetti Massimo (Sorisole – idraulico), T. i. m. e. Di Boffetti Giuseppe e Gianluca Snc (Almè – costruzione nastri trasport per mecc. e carp. ), Termo – impianti Srl (Bergamo – installazione impianti idraulici), Testa Silvano (Torre Boldone – idraulico), Tipolitografia testa di Testa Monia & Saimon (Albano Sant’Alessandro – tipografia), Vanotti Giambattista (Bergamo – rip. pompe iniezione e mot.), Vanotti s. r. l. (Barzana – costruzione e posa serramenti alluminio), Villa Ugo (Bergamo – autotrasporti), Vitali Maria Teresa (Bergamo – parrucchiera).

Per sapere come è andata la serata della premiazione vai sulla news:

https://confartigianatobergamo.it/premiate-80-aziende-del-polo-di-bergamo-per-la-fedelta-associativa/

