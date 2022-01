Arrivano le prime nuvole dell’anno - BergamoNews

Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola ci dice che tempo farà in questo inizio di settimana all’inizio del nuovo anno a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi e inversioni termiche con nebbie persistenti nelle aree di bassa pianura.

Non si prevedono particolari cambiamenti fino al pomeriggio di lunedì, con la probabile diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e nella giornata di martedì, con deboli piogge diffuse su buona parte della Lombardia.

Lunedì 3 gennaio 2022

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini e dell’Oltrepò Pavese per il transito di velature, assenza di precipitazioni; in pianura al mattino nebbia sui settori di medio-bassa pianura che nel corso della giornata tenderà al alzarsi fino alla fascia pedemontana creando uno strato di nubi basse.

Temperature: In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 3°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese e nei grandi centri urbani; massime generalmente comprese tra 6 e 9 °C stazionarie rispetto a ieri, qualche grado in meno nelle aree di medio-bassa pianura interessate da nebbie persistenti. Sui rilievi,

Martedì 4 gennaio 2022

Tempo Previsto: Al mattino poco nuvoloso sui rilievi ma con tendenza a rapido aumento delle nubi nel corso della giornata; coperto per nubi basse con foschie su tutte le aree di pianura; tendenza al peggioramento e prime pioviggini possibili dal tardo pomeriggio sulla Lombardia occidentale. In serata piogge deboli su Lombardia centro-occidentale e Prealpi, coperto su bresciano e mantovano, deboli precipitazioni sul comparto alpino, con nevicate poco significative solo oltre 1900 metri di quota, in calo la sera a 1600 metri.

Temperature: In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C in aumento, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11°C.

Mercoledì 5 gennaio 2022



Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto su tutti i settori con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1500 metri su settori orientali della regione in rapido esaurimento.

Migliora dal pomeriggio a partire dai settori occidentali, per l’ingresso di fredde correnti settentrionali.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in diminuzione ovunque più marcata sui rilievi, salvo temporanei dal pomeriggio aumenti sui settori occidentali per venti di fohn.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!