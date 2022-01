Addio a Guido Barcella, il patron di Barcella Elettroforniture di Azzano San Paolo - BergamoNews

Bergamo. Guido Barcella, 61 anni, amministratore unico della storica società Barcella Elettroforniture di Azzano San Paolo, è morto nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022.

Nella mattina di lunedì 3 gennaio la notizia è stata comunicata a tutto il personale. La camera ardente è alla Casa del Commiato di via San Bernardino e i funerali saranno celebrati mercoledì 5 gennaio alle 10 a Longuelo.

Nato nel 1960, laureato, Guido Barcella, Amministratore Unico della storica Società Barcella Elettroforniture di Azzano San Paolo, nel 2016 era stato eletto presidente della FME la Federazione Nazionale Distributori di Materiale Elettrico.

Nel 1983 era entrato nell’azienda di famiglia, fondata dal padre Oreste nel 1949. Nel 1991 ne era diventato amministratore e l’azienda passò da 5 a 28 punti vendita. Nel 2019 la Elettroforniture Barcella, società leader in Italia nel campo della distribuzione di materiale elettrico nei settori industriale, residenziale e terziario, per l’illuminazione e per l’automazione industriale, raggiunse l’importante traguardo dei 70 anni di attività. In quell’occasione Guido Barcella fu premiato dalla Camera di Commercio per la sua fedeltà al lavoro.

Nel luglio del 2020 avvenne l’acquisizione di Ceriani Elettroforniture, con sede a Gerenzano in provincia di Varese, che sancì la nascita di una nuova realtà da 175 milioni di euro di fatturato, con 43 filiali (28 di Barcella Elettroforniture e 15 di Ceriani Elettroforniture) e quasi 400 dipendenti (tra i 90 lavoratori di Ceriani Elettroforniture e gli oltre 300 collaboratori interni ed esterni di Barcella Elettroforniture).

