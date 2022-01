Un amore così grande, Un viaggio a quattro zampe o Braveheart? La tv del 2 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 2 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Un viaggio a quattro zampe”. Un cane di nome Bella, affronta un lungo percorso prima di ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina, impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo viaggio, Bella incrocia le vite di molti, tra i quali un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Grazie al suo spirito e alla sua energia positiva, durante la costante ricerca del suo padrone, Bella riuscirà a portare gioia e conforto a tutti coloro che incontrerà…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Città segrete – An Art Lovers’ Guide”, con Corrado Augias.

Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Freedom – Oltre il confine”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Genitori in trappola”; su Rete4 alle 21.20 “Il domani tra di noi”; su Canale5 alle 21.20 “Un amore così grande”; su Rai4 alle 21.20 “Braveheart”; su La5 alle 21.05 “Un Natale stellato”; e su Iris alle 20.55 “Via col vento”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, si inaugura la serie “Immensa Africa” dedicata alle meraviglie di questo continente. A seguire, Francesco Zippel ci porta in una Cortina d’Ampezzo inusuale, lontana dall’immagine stereotipata che per decenni ha visto in questo luogo solamente un centro della mondanità e del jet set internazionale.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

