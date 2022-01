Scontro sugli sci, caduta, incidente: domenica di superlavoro per l'elisoccorso - BergamoNews

Tavernola Bergamasca. L’elisoccorso è intervenuto in tre incidenti nella mattinata di domenica 2 gennaio.

Il primo a Tavernola Bergamasca dove, intorno alle 11, un pensionato di 88 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada statale 469. L’uomo è stato trasportatao in codice giallo all’ospedale Poliambulanza di Brescia.

Alle 11.47, a Foppolo, in località Passo della Croce, un giovane di 26 anni e un ragazzo di 16 si sono scontrati sulle piste da sci. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per entrambi, che sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco.

Poco dopo, a Camerata Cornello, una donna di 61 anni è caduta in località Cancervo ed è stata portata in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.

Intorno alle 11 un uomo di 57 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio con via Combattenti, a Villongo. Secondo gli accertamenti alla guida dell’auto, che da Villongo procedeva in direzione Gandosso, un uomo di 59 anni che non si sarebbe accorto del pedone. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. La vittima, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice verde a Chiari con un’autoambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumello del Monte per accertare la dinamica dell’incidente.

