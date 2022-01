Per Artribune il miglior catalogo del 2021 è quello di “Regina” alla Gamec - BergamoNews

Bergamo. “Quale miglior augurio per il 2022 per l’arte contemporanea a Bergamo?” La domanda la pone l’assessora cittadina alla Cultura Nadia Ghisalberti nell’annunciare che nel “Best of” di Artribune del 2021 “Regina” della mostra di GAMeC è dichiarato il miglior catalogo dell’anno.

Con la seguente motivazione: ”Mette l’ennesimo punto esclamativo alla propria direzione alla GAMeC Lorenzo Giusti, curando mostra e catalogo di Regina Cassolo Bracchi, artista finora dimenticata e meritevole di un’attenzione ben più approfondita… Il volume è di ottima fattura in ogni senso: cartotecnico, grafico, testuale, fotografico.”

Un prestigioso riconoscimento da parte riconosciuta piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte e alla cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza decennale nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove tecnologie del suo staff.

© Riproduzione riservata

