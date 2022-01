Leonardo e Matilde, due giovani fratelli bergamaschi, protagonisti di una sit-com - BergamoNews

Due giovani bergamaschi, i fratelli Leonardo e Matilde Carioli, sono protagonisti della sit-com “Super House“, nuovo format editoriale tutto italiano prodotto da House of Talent. Va in onda tutti i giorni alle 19.30 su Super!, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi visibile sul canale 47 del dtt e 625 di Sky.

Si tratta di una nuova esperienza per Leonardo e Matilde, gemelli, classe 2006, che nonostante la giovane età hanno già svolto molti lavori nel mondo dello spettacolo, della moda e delle pubblicità.

In questa sit-com vestono i panni di due fratelli: “Super House” permetterà ai fan del canale, di spiare dal buco della serratura la casa di Super! e tutto quello che succede all’interno, compresi i 3 protagonisti, ossia Leonardo e Matilde Carioli e la milanese Anais Mariani. I tre giovani talenti daranno vita a esilaranti gag e saranno aiutati, a combinare grandi disastri, da un altoparlante Bluetooth.

Leonardo Carioli, da sempre amante della recitazione e della tv, nella sit-com come nella vita reale, ha una grande passione per il basket – che pratica dall’età di 4 anni – ma anche per l’hip hop.

Matilde Carioli, appassionata di moda, tv e recitazione, è una sport-addicted che pratica danza classica, basket e ginnastica artistica dall’età di 4 anni.

Anais Mariani, classe 2006, studia al liceo linguistico indirizzo russo, inglese e francese. Vive a Milano, pratica atletica leggera, ama andare in moto e ha una grande passione per i viaggi: uno dei suoi sogni è finire la scuola in America.

Nel cast, inoltre, spicca l’attrice Veronica Urban, già protagonista della fiction “Cuori” su RaiUno, che in questo nuovo progetto interpreta il ruolo della mamma dei giovani protagonisti. Ogni episodio, poi, vede la partecipazione di un ospite: fra i personaggi coinvolti vi sono il tiktoker Antony Nano, direttamente dalla crew di House of Talent, la tiktoker Giulia Salemi, il cantante Esa Abrate, lo sportivo Elia Bartolini e tanti altri nomi che verranno svelati man mano.

La sit-com, strutturata in pillole di 4 minuti ciascuna, complessivamente conta 75 puntate. L’autrice è la bergamasca Alessandra Salvoldi, la regia di Ludovico Marazzani V e la coordinatrice di produzione Silvia Altomare, mentre la produzione è firmata da The Dino Stories.

Da segnalare, infine, che fino al 2 gennaio, in occasione del lancio di SUPER! House, sarà online un concorso che permetterà di vincere la SUPER! Boxe, con all’interno: felpa, t-shirt, giacca e una tazza, il tutto personalizzato con il logo di SUPER! House.

Per partecipare basterà contare quante volte appare il serpente di SUPER! durante le puntate di SUPER! House e Danger Force e poi correre sul sito: www.supertv.it/vincisuperhouse

Per scoprire le anticipazioni di “SUPER HOUSE”sul sito di Super! e sulla pagina instagram e facebook.

House of Talent è la prima e la più importante crew italiana di influencers, una realtà fondata da Matteo Altieri, giovane imprenditore di Melzo, classe ’96, attore e presentatore, a sua volta influencer, impegnato a valorizzare i giovanissimi talenti.

