La settimana si chiude col sole e con temperature miti - BergamoNews

Temperature decisamente elevate, di giorno, nella città e nella provincia di Bergamo in questo inizio di gennaio: dureranno? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi e inversioni termiche con nebbie persistenti nelle aree di bassa pianura.

Non si prevedono particolari cambiamenti fino al pomeriggio di lunedì, con la probabile diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e nella giornata di martedì, con deboli piogge diffuse su buona parte della Lombardia.

Domenica 2 gennaio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio soleggiato sui rilievi e sulla media e alta pianura, persistenza di nebbie sulla bassa pianura. Nella sera tornano le nebbie dense su tutta la pianura, bel tempo sul resto della regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale, intorno ai 4 – 5 °C nelle aree di pianura interessate da nebbie persistenti.

Lunedì 3 gennaio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio sole sui rilievi, persistenza di nebbie con possibile graduale trasformazione in nubi basse su gran parte delle aree di pianura. Nella sera bel tempo in montagna, persistenza di nebbie o nubi basse in pianura.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale, intorno ai 4 – 5 °C nelle aree di pianura interessate da nebbie persistenti.

Martedì 4 gennaio 2022

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulle Alpi, nuvolosità in aumento sulle Prealpi, coperto per nubi basse con foschie e nebbie su tutte le aree di pianura; tendenza al peggioramento e prime piogge possibili in tarda mattinata sulla Lombardia occidentale. Al pomeriggio e in serata piogge deboli diffuse su Lombardia centro-occidentale e Prealpi, coperto su bresciano e mantovano, deboli precipitazioni sul comparto alpino, con nevicate poco significative solo oltre 1900 metri di quota, in calo la sera a 1600 metri.

Temperature: in aumento nelle minime. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate; massime generalmente comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale, intorno ai 4 – 5°C nelle aree di pianura interessate da nebbie persistenti..

