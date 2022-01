Il Serbatoio di Sant'Agostino, un polmone azzurro all'ombra delle Mura Veneziane - BergamoNews

Bergamo. Quando apriamo un rubinetto, l’acqua scorre velocemente nel nostro lavandino.

Un gesto a cui ci siamo abituati e che quasi appare scontato se si pensa al numero di volte in cui lo ripetiamo nel corso della giornata.

Ciò a cui non prestiamo attenzione è il percorso che svolge quest’acqua e quasi mai pensiamo alle strutture che ci consentono di usufruire di questo prezioso servizio, come nel caso del Serbatoio di Sant’Agostino.

Nascosto all’ombra dell’omonima porta, rappresenta il polmone idrico di Bergamo alimentando con le proprie condutture le abitazioni del capoluogo orobico.

Realizzato a ridosso delle Mura Veneziane a cavallo fra il 1876 e il 1881 sacrificando una parte del Baluardo di San Michele, il fabbricato venne immediatamente collegato alla sorgente di Bondo Petello situata nei pressi di Albino iniziando così ad alimentare la parte bassa della città.

Gli acquedotti di Castagneta, Sudorno e Prato Baglioni continuarono a rifornire Città Alta sino al 1889 quando, a seguito dei numerosi problemi causati dall’inquinamento delle fonti e della conseguente propagazione di epidemie di tifo, portarono la giunta al collegamento con il nuovo serbatoio e all’attivazione di un’apposita pompa.

La necessità di sostituire le antiche infrastrutture e i problemi di approvvigionamento presenti nelle contrade arroccate sui Colli portò alla decisione del governo comunale di puntare su una seconda fonte, quella di Algua, che fu attiva a partire dal 15 giugno 1912.

L’inaugurazione e l’attività svolta dall’amministrazione comunale all’inizio del Novecento sono rimaste impresse nella memoria degli abitanti della città complice le due lapidi poste sulla facciata del Serbatoio.

Le volte a botte della struttura iniziarono a ospitare a partire dal 1959 le acque provenienti dalla Sorgente del Costone a Casnigo e dal 1971 quella della Nossana, conservando così il ruolo di riserva idrica nei momenti di massimo consumo, coincidenti principalmente con l’orario dei tre pasti principali.

A completare il complesso vi è infine una fontana dal gusto classico proveniente dal dismesso Ospedale di San Marco e utilizzata oggi come sfiatatoio per far uscire l’aria presente nelle tubature.

