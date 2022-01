Roberto Bolle, Un Natale al sud o Mamma ho perso l'aereo? La tv del 1° gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, a Capodanno, sabato 1° gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Roberto Bolle – Danza con me”. Roberto Bolle, giunto alla quinta edizione, esplora il territorio del pop e il racconto abbraccia tutto il mondo dello spettacolo arricchendosi di ricordi e aneddoti con i suoi protagonisti, fino a rendere omaggio ad artisti importanti e indimenticabili come Carla Fracci.

Tra gli ospiti John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni.

Alla conduzione Serena Rossi, che non mancherà di mettersi in gioco in svariati ambiti artistici. Accanto a lei, l’ironia di Lillo che torna al suo primo amore, la danza.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Circolo vizioso” e “Veritas vincit”. Nel primo, la squadra deve fare i conti con una banda di trafficanti di ragazze tenute prigioniere. Tan reagisce portando alla luce una sua dolorosa esperienza personale… Nel secondo, gli Imperial Dukes sono tornati e stanno organizzando una controprotesta per fare in modo che scoppi una vera e propria guerra a Los Angeles…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.30 “C’era una volta in America”; su Rete4 alle 21.20 “Vi presento Joe Black”; su Canale5 alle 21.20 “Un Natale al sud”; su Italia1 alle 21.40 “Mamma, ho perso l’aereo”; su La7 alle 21.30 “Miss Potter”; e su Rai4 alle 21.20 “Django unchained”.

Ancora, su La5 alle 21.05 “Operation Christmas”; su Iris alle 20.55 “Conspiracy – La cospirazione”; e su Italia2 alle 21.10 “Three… Extremes”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il “Concerto di Capodanno 2022”, che vedrà il ritorno sul podio di Daniel Barenboim: il Maestro mancava alla direzione di questo tradizionale evento dal 2014. Come ogni anno, la Filarmonica di Vienna veicolerà al mondo intero i propri auspici di fratellanza, speranza e pace attraverso l’esecuzione di brani intramontabili.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – La scienza della riprogrammazione”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

