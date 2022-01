Per Giove! Sarà l'anno fortunato per Cancro, Scorpione e Pesci - BergamoNews

Cari lettori come ogni anno eccoci qui ad osservare il cielo e a confidare che gli astri, le stelle, il Sole, la Luna e i pianeti siamo favorevoli al nostro destino a seconda del nostro segno zodiacale. Avremmo voluto regalarvi un oroscopo No Vax, ma siamo rispettosi e con l’ironia di sempre ve ne proponiamo uno No Fox, nel senso che non è scritto del celebra astrologo ma dal Mago dei Colli che da San Vigilio ha scrutato l’universo per noi.

Dopo il 2021 in cui l’Italia ha vinto tutto, vi riveliamo che il 2022 è l’anno della rivincita dei secondi. Da quelli sui menù, ai secondi figli, le seconde mogli, i secondi atti a teatri, i secondi tempi dei film e delle partite di calcio. E come Totò, abbondiamo e siamo magnanimi: sarà l’anno anche dei secondini.

Stando invece alla mappa astrale sarà l’anno di Giove che entra in Pesci. E qui si trova anche Nettuno. Il 2022 quindi sarà un anno meraviglioso per i segni d’acqua come Cancro, Scorpione e Pesci. Non solo. Ne beneficeranno anche Toro e Capricorno. Per l’Ariete sarà un anno a dir poco favoloso sia in amore sia in campo professionale e con la salute al top.

Mercurio darà un po’ fastidio ai segni di terra come Toro, Vergine, Capricorno che dovranno farsi valere per quanto fanno e perché venga riconosciuto da un punto di vista economico. Infine c’è Marte che creerà qualche conflitto qua e là, ma è il suo compito e come certi satelliti spediti nell’orbita bisogna sperare che non sempre mandino le loro onde.

ARIETE

Non pensate di essere un tigre vegetariana. Il vostro istinto primordiale si farà sentire come natura comanda. Lasciatelo libero e conquisterete le giuste prede: i vostri ambiziosi obiettivi. L’amore per voi è un tango argentino, passione irrefrenabile. Chi è single si butti in pista, per chi è in coppia saranno anni di passi e figure strepitose. Gettate rose rosse a fine esibizione. Per quanto riguarda il lavoro ricordate che le evoluzioni non sono stravolgimenti, la cima si conquista per gradi, quindi procedete: le stelle illumineranno a giorno il vostro percorso. Bene le finanze: sembra abbiate un conto a Dubai, ma è tutto merito della vostra saggia conduzione negli investimenti. Numero fortunato: 29.

TORO

L’anno che vi attende sembra un volume di chimica che spieghi le proprietà dello smalto. Voi splenderete nella misura in cui crederete alle vostre capacità. Attenzione “capacità” non al vostro ego. Avete talenti, fateli fruttare come quei bulbi di tulipani che si mettono a dimora in pieno inverno: vi attente una profumata e colorata primavera.

In amore, prendete un piccolo quaderno e scrivete da una parte i vantaggi degli incontri di una botta e via, dall’altra ciò che veramente vorreste dall’amore. Seriamente. Non spaventatevi di periodi di solitudine, sono solamente il preludio di incontri meravigliosi. Le stelle dicono che a giugno vi aspettano svolte di cuore. E non in cardiologia. Finanze: i denari vanno e vengono, i prossimi dodici mesi per voi sembrano solo entrate ma fate attenzione alle Fisco. Numero fortunato 80.

GEMELLI

Quello che state per iniziare sarà un anno pieno di energia su tutti i fronti. Non mancheranno degli intoppi, delle incomprensioni, delle situazioni di crisi ma per voi saranno gestibilissime considerando la forza che avrete. Molti dei progetti che metterete sul tavolo andranno in porto. Da ottobre a novembre per i single ci sarà modo di trovare nuove storie d’amore (quelle vere), per chi è in coppia sono attesi passi importanti (forse un figlio?). Un suggerimento: tenete sempre alla portata di mano un abito da sera e un papillion: vi aspettano red carpet e riconoscimenti. Siate smaglianti come il vostro conto in banca. Salute: calibrati calici di bianco sono consigliati. Numero fortunato: 46.

CANCRO

Il segreto per un’ottima griglia è la carne buona, la giusta salatura con gli aromi, e una brace costante. Per il vostro 2022 i pianeti si sono messi sull’attenti. Hanno predisposto tutto: fuoco, carne, sali ed aromi. A voi il compito di non bruciare nulla. Il vostro impegno per i prossimi 12 mesi è non distraetevi: concentratevi. Carne al fuoco ce n’è in abbondanza per i successi di lavoro, che riserva anche molti guadagni. L’amore per voi è la felicità che si fa quotidianità. L’estate riserva un po’ di calo, ma il vortice dei pianeti sarà pronto a terremoti e scossoni per ricordarvi che questo per voi è l’anno d’oro: splendete! Salute: palestra costante e ammolli alla Spa aiuteranno. Numero fortunato 79.

LEONE

Vitamine, beveroni, zuccheri. Vi aspetta un anno impegnativo. Lo so, non disarmatevi. Le stelle vi danno un fardello in proporzione della vostra capacità di graffiare e la vostra vorza di volontà. Sarà l’anno delle grandi riscoperte dei vostri talenti, le prove vi renderanno più forti. Il 2022 sarà un po’ come un tapis roulant, monotono ma utile a sviluppare resistenza e a tonificarvi l’anima. Amore: attenzione al partner di sempre, potrebbe finire nell’umido all’ennesima discussione. Per chi è single: la foresta davvero non vi ha insegnato nulla? Siete voi i cacciatori, lanciatevi siete i più forti. Salute: occhio alla dieta (nel senso: seguitela). Numero fortunato: 13.

VERGINE

Il 2022 è un po’ come quei cantieri con l’ecobonus. Ci saranno mesi al 110, altri con sgravi fiscali, altri con normative in corso di correzione. Portate pazienza e stringete relazioni con i muratori. Sono sempre utili e molto, molto pratici. Per le storie di sesso gli idraulici hanno una certa fama, e ci sarà un perché. Per le storie d’amore invece puntate all’ingegnere. Un po’ quadrato ma con un solido conto in banca. Ironia a parte, il 2022 per i single sarà l’anno del riscatto da settembre in poi con Venere che benedice. Lavoro: evitate discussioni e liti, Marte non sta dalla vostra parte. Salute: abbiate cura di pelle e capelli. Numero fortunato 76.

BILANCIA

L’anno che inizia per voi è un po’ una fermata d’autobus. Nell’attesa dovete decidere se continuare a macinare tutto ciò che fate o vi serve una seria analisi e alleggerire il carico. È tutto troppo quello che vi chiedono: dall’amore alla famiglia, dal lavoro all’impegno nel volontariato. Avete dato e continuate a dare moltissimo, ma prima che arrivi il vostro bus dovete decidere di lasciare a terra qualche zavorra.

Più leggeri potrete dare più slancio all’amore. Se siete single troverete finalmente il tempo di guardarvi attorno, se siete in coppia avrete tempo per trascorrere insieme. In campo professionale vi viene chiesta una metamorfosi, un adattamento che accetterete volentieri con il vostro spirito di buttarvi a capofitto. Bene le finanze, perché siete abili coi piatti del dare e avere. Ottima la salute. Numero fortunato 10.

SCORPIONE

Avete presente quelle crociere sul Nilo fatte sulle feluche, che quando non tira il vento siete fermi in mezzo al fiume. Il 2022 rischierebbe di essere così, potrebbe darvi questa impressione, ma sappiate che invece con la giusta prospettiva e preso per il verso giusto questo anno vi riserverà non poche soddisfazioni. In ambito lavorativo ci sarà una stabilizzazione o un cambiamento molto positivo. Anche da u punto di vista economico. C’è l’orizzonte di una casa. Perlomeno di un cantiere, di una ricerca o di un trasloco. In amore per i single ci sono certe cartelline che vanno chiuse con serenità e messe in archivio, per dare spazio a nuove conquiste amorose. Per chi è in coppia sono attesi passi importanti, stabilizzazioni, matrimoni e figli. Un anno che alla fine sarà memorabile.

SAGITTARIO

Sesso travolgente su materassi ricolmi di soldi. Può bastare? Dovete saperlo voi. Dovete dosare le notti e calibrare bene i conti in banca: di sicuro non mancheranno denari e notti infuocate d’amore. In campo lavorativo raccoglierete soddisfazioni e riconoscimenti economici, anche se a settembre sarete chiamati a ricalibrare il vostro calendario e le vostre competenze (in senso migliorativo, s’intende). Fate attenzione a Marte, vi indurrà a liti e contrasti: cercate di domare quel fuoco avverso. Perché sia chiaro: non vi porterà a nulla. Salute: le parentesi al mare saranno ottime per recuperare il ritmo necessario ad anima e corpo. Finanze: ottime, quel finanziamento sui fondi petroliferi darà ottimi frutti. Numero fortunato 9.

CAPRICORNO

Non siete in testa alla classifica ma per voi resterete come un evergreen nella Top Ten per tutti i dodici mesi del 2022. Perché per voi sarà un anno strepitoso. In amore sarete vittoriosi su tutti i fronti, se siete single farete stragi di cuori, se siete in coppia consoliderete un amore splendido (come cantava qualcuno). In campo professionale esprimerete tutte le vostre potenzialità e sarete ben attenti a farvele riconoscere. La fantasia e la creatività genereranno come non mai, la vostra mente sarà una fucina di idee e proposte. Salute: prendetevi dei tempi di riposo a margine delle vasche di competizione, serviranno per rigenerarvi. Finanze: batterete cassa a chi di dovere, non perderete nemmeno un centesimo. Numero fortunato: 22.

ACQUARIO

Lo sentite? C’è qualcuno attaccato al citofono dell’amore. Che cosa aspettate a rispondere? Tutti gli amori vanno vissuti, lo sapete benissimo voi, libertini che non siete altro. Per voi la fedeltà non ha mai avuto tanta elasticità, ma il 2022 vi chiama ad un limite, a mettere confini e paletti sulle questioni di cuore. Tra le altre cose sarete ripagati alla grande. Qualche discussione in famiglia, ma voi l’avete già messa in conto. In campo professionale avrete di che sbizzarrivi. Secondo gli astri vi attendono situazioni di rottura, cambiamento, svolte. Cercate di essere pronti. Salute: non mancano progressi sul fronte fisico, anzi sorprese in avanti. Ma urge una vita più controllata a tavola e occhio agli alcolici. Numero fortunato: 2.

PESCI

Siete già stati dal dentista? Ne avete bisogno. No, non dovete sbiancare i denti, ma dar loro ancor maggior smalto. Sarà necessario per le fotografie che vi scatteranno sul perenne podio di questo 2022. Per voi è l’anno di Platino. Brillerete ovunque. Promozioni lavorative, consolidamento in amore o nuove storie di cuore fantastiche, conti in banca da far invidia a Zio Paperone, riconoscimenti, standing ovation, copertine sulle riviste e plaid sotto le stelle. Ammazza che anno! L’unica cosa che vi serve è l’equilibrio: avrete tutto quello che desiderate, ma la corona non deve vacillare sul vostro capo! Numero fortunato: dall’uno al 37 a piacere, la roulette si fermerà dove voi avete puntato.

