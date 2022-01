Musso è uno dei due positivi al Covid: la conferma arriva sui social - BergamoNews

Nonostante l’Atalanta non abbia voluto diffondere i nomi dei due membri del gruppo squadra risultati positivi al Covid, ci ha pensato Juan Musso attraverso Instagram a far capire di essere in quarantena. Nelle storie pubblicate dalla fidanzata del portiere atalantino Anna Ariaudo è arrivata la conferma. Quando le è stato chiesto come vivrà l’ultima notte dell’anno la ragazza ha risposto: “Quarantena”.

Giovedì 30 dicembre, il giorno dopo il giro di tamponi effettuati al rientro a Zingonia in seguito alle vacanze natalizie, il numero uno argentino aveva pubblicato una foto che lo ritraeva tra le mura domestiche mentre al Centro Bortolotti era in programma una doppia seduta. Il nazionale albiceleste si stava allenando nella palestra di casa sua a Bergamo per farsi trovare pronto una volta guarito. Svelato quindi il nome di uno dei due positivi, in attesa di capire quale sarà l’altro membro costretto all’isolamento.

A San Silvestro Musso si è anche congedato dal 2021 lanciando un messaggio:

“È ora di salutare il 2021. Il sogno compiuto di alzare la Coppa America, gli ultimi momenti all’Udinese e il passaggio all’Atalanta. Il tutto nel mezzo di una pandemia che non si placa e che ci obbliga a rispettare il dolore di chi ha perso i propri cari. Resto circondato dall’affetto costante della mia famiglia, dei miei amici, della mia donna, dalla gioia del popolo argentino per il trionfo del Maracana e per il mio esordio in un torneo importantissimo come la Champions League.

Faccio i miei migliori auguri a tutti per il 2022. E non dimentichiamo che il Qatar è subito dietro l’angolo”

