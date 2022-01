Il 2022 è femmina: Emilia, Emma ed Anna sono le prime nate in bergamasca - BergamoNews

Bergamo. Speriamo che sia femmina è il titolo di un film, sicuramente il 2022 inizia tingendosi di rosa in bergamasca. Sono tre le bimbe prime nate nella nostra provincia.

A Treviglio il primo vagito è di Emilia Grosu, di nazionalità romena, nata il 1° gennaio 2022 alle 2,14. La bimba sta bene e pesa 3.230 grammi. È la secondogenita di Aliona (casalinga in attesa di occupazione trentottenne romena, ma nata in Moldavia) e Serghei Grosu (operaio in una ditta del luogo di residenza – trentaseienne di nazionalità Moldava). A casa, a Pozzuolo Martesana, la aspetta Alberto, il primogenito di famiglia che compirà 8 anni tra due settimane. La famiglia Grosu è in Italia dal 2010 e i due piccoli sono entrambi nati in Italia.

La coppia è giunta al Pronto Soccorso ostetrico di Treviglio alle 23.53 e durante il travaglio (iniziato al domicilio verso le 16) è stata assistita dall’ostetrica Antonietta Converti e dalla ginecologa Maria Elena Brambilla, concittadina della famiglia Grosu.

Le prime parole di mamma Aliona: “Mi hanno detto che Emilia è la prima nata negli Ospedali della provincia di Bergamo, ne sono felice. Un augurio per lei? Che cresca in salute perché questa è l’unica cosa importante: il resto non conta!”

La prima nata a Bergamo è Emma Mannucci, alle 3 del 1° gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La mamma è Carmen Architravo e il papà è Christian Mannucci di Lallio. La piccola sta bene e rompe una tradizione di generazioni in casa Mannucci dove generalmente sono tutti figli maschi. “È la mia prima figlia, era attesa il 30 di dicembre, ma mi aspettavo questa nascita il primo gennaio ed Emma è stata puntualissima come me!” racconta il neo papà.

A Seriate, all’ospedale Bolognini, il primo vagito del 2022 è quello di Anna Vanotti. È nata alle 7.18 e pesa 3.190 grammi. La mamma è Paola Vitali, il papà è Efrem Vanotti e sono residenti a Berbenno.

Anna Vanotti tra le braccia di mamma Paola e papà Efrem

I DATI DEI PARTI ALL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

DATI anno 2020 Anno 2021 Numero totali parti 3864 4004 N totale nati 3872 3997 Maschi/Femmine Maschi 52% Maschi 53% Età Materna prevalente 31-35 31-35 Gestanti straniere 17.3% 15.3% Tagli cesarei 21.9% 21.8% Parto Analgesia 37.4% 42% Parti in acqua 1.2% 0.9% Parti Covid Positive 3.4% 2.1%

REPORT PARTI/NATI ALL’OSPEDALE DI TREVIGLIO

Il numero dei nati nel 2021 è di 869 nati di cui 8 gemellari (427 Femmine e 442 maschi). La % dei nati italiani è del 47.2% e stranieri del 52.8%.

Un ottimo dato riguarda i tagli cesarei che passano dal 25.5% del 2020 al 19.4% del 2021.

Nel 2020* sono 875 i nati di cui 6 gemellari più un parto a casa ed uno all’Ospedale di Romano che portano i nati a 877 (434 Femmine e 441 maschi più due femmine le nate a casa e a Romano). La % dei nati italiani è del 46.8%, stranieri 53.2%.

Nel 2019 i parti sono stati 916 di cui 9 gemellari (925 nati – 450 M, 475 F, 42.5% Italiani e 57.5 stranieri)

*Nel corso del 2020 è cambiata la modalità di registrazione dei parti/nati. Ogni bambino, anche se gemellare, viene registrato con un singolo numero progressivo. Perciò d’ora in poi, si conteranno esclusivamente i nati, non più i parti.

