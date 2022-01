È morto Calisto Tanzi, ex patron della Parmalat e che comprò la Lactis - BergamoNews

È morto Calisto Tanzi, l’imprenditore parmigiano che fece di un piccolo caseificio di provincia un grande impero. Aveva 83 anni.

Nei primi Anni Sessanta prese il comando dell’azienda di famiglia e lo fece diventare un colosso come Parmalat, conosciuto in tutto il mondo. Negli Anni Ottanta acquistò il Parma Calcio. Nel 2003 ci fu il crac finanziario di Parmalat e la bancarotta.

Negli ultimi anni Tanzi era stato in carcere e poi ai domiciliari per questione di salute.

In Bergamasca era ricordato perché nel gruppo Parmalat era confluita anche la Lactis di Albano Sant’Alessandro.

