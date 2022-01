Casco, alcol, assicurazione: dal primo gennaio nuove regole per chi scia - BergamoNews

Entra in vigore oggi, primo gennaio 2022, la nuova Legge 40 che mira ad aumentare la sicurezza di chi pratica le diverse discipline sportive invernali in Italia.

Tra i vari aspetti regolati dalla norma, ce ne sono tre che avranno effetti immediati sugli utenti delle piste da sci:

1) Obbligo di portare il casco protettivo dagli attuali 18 ai 14 anni di età.

I minorenni devono indossare un casco protettivo nella pratica di sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino.

Chi non lo indossa è soggetto a una multa da 100 a 150 euro.

Va da sé che il casco deve essere regolarmente omologato secondo le norme europee.

2) Chi pratica sport invernali deve essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi.

La maggior parte delle polizze di questo tipo, anche familiare, prevede la copertura specifica per lo sci alpino. È in ogni caso consigliabile verificare presso la propria compagnia assicurativa che sia effettivamente così.

I gestori di zone sciistiche hanno l’obbligo di proporre la stipula di tali contratti assicurativi all’atto della vendita degli skipass.

Sarà compito delle autorità competenti procedere alle verifiche circa il possesso della relativa polizza da parte degli utenti, in modo particolare saranno le forze dell’ordine a richiederne evidenza in caso di incidenti in pista.

3) È vietato sciare o praticare sport invernali in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

La norma non indica il limite del tasso alcolemico che sancisce lo stato di ebbrezza.

Dunque è probabile che in caso di infrazione si proceda per analogia, applicando le norme del Codice della Strada. Che in Italia prevede un limite di 0,5 mg di alcol per litro di sangue.

