Operetta, pattini, mercatini e mostre: Capodanno in città - BergamoNews

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel week-end di Capodanno. Fra gli appuntamenti spiccano l’operetta al Donizetti, “Christmas Village” in piazza Matteotti e la mostra “Nulla è perduto” alla GAMeC.

A titolo precauzionale, per ridurre i rischi di contagio per la pandemia da Covid, non si svolgerà la festa in piazza.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città da venerdì 31 dicembre a domenica 2 gennaio.

BERGAMO

VENERDI’ 31 DICEMBRE

– Operetta, al Donizetti in scena “Una notte a Venezia”

– “Christmas village” in Piazza Matteotti

– Ruota panoramica, pattini e albero: il Natale a Bergamo

SABATO 1° GENNAIO

– “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione

– “Christmas village” in Piazza Matteotti

– Ruota panoramica, pattini e albero: il Natale a Bergamo

– Celebrazioni presiedute dal vescovo durante le festività natalizie

– Operetta, al Donizetti in scena “Una notte a Venezia”

DOMENICA 2 GENNAIO

– “Christmas village” in Piazza Matteotti

– Ruota panoramica, pattini e albero: il Natale a Bergamo

