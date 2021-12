L'anno che verrà, Capodanno in musica o Gli Aristogatti? La tv del 31 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 31 dicembre RaiUno, RaiDue, RaiTre, Rete4, Canale5 e La7 trasmetteranno il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

A seguire, alle 21, su RaiUno andrà in onda “L’Anno che Verrà“, in diretta da Terni, Amadeus e i suoi ospiti accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata fatta di musica, emozioni e sorprese per salutare il 2021 e festeggiare l’arrivo del 2022. Il programma, giunto ormai alla 19ma edizione, è la tradizionale festa dedicata al Capodanno, quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Umbria.

Saliranno sul palco Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore e Fausto Leali. Oltre a loro approderanno a Terni anche i vincitori di Tale e Quale Show 2021, ovvero i Gemelli di Guidonia e inoltre: Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti di Rai YoYo. Un esempio? Gli attori di Pinocchio & Friends e molti altri ospiti.

Ad accompagnare tutti gli artisti che si esibiranno sul palco sarà il Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

Su Canale5 alle 21 prenderà il via “Capodanno in musica”. Dopo la pausa obbligata dello scorso anno e sotto stretta osservanza dei protocolli anti covid-19, torna il Capodanno di Canale 5 ospitato a Bari nella cornice unica del Teatro Petruzzelli.

A condurre la serata, Federica Panicucci, con la partecipazione speciale di Al Bano. Si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Il cast è formato da Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, con la partecipazione straordinaria di Pio e Amedeo.

La serata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione de “Gli Aristogatti”.

RaiTre alle 21.05 trasmetterà il “Festival del Circo di Montecarlo”. Conduce Melissa Greta Marchetto.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Le comiche”; su Italia1 alle 21.20 “Pulp fiction”; su La7 alle 21 “Parenti serpenti”; su Rai4 alle 21.20 “Power Rangers”; su La7D alle 21.30 “Dieci piccoli indiani”; su La5 alle 21.05 “Un semplice desiderio”; su Iris alle 20.55 “Tango & Cash” e su Italia2 alle 21.10 “Split”.

Su Rai5 alle 20.50 andrà in scena “Balletto – La Bayadère” di Nureyev per la prima volta verrà messa in scena alla Scala, con il nuovissimo allestimento di Luisa Spinatelli. Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala, con la partecipazione degli Allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

