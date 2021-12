La Cgil: "Ricoveri e prestazioni ambulatoriali, l'Asst Bergamo Ovest nega i dati" - BergamoNews

La Cgil Bergamo ha inviato al Consiglio Regionale della Lombardia una richiesta: “Trasparenza nella Asst Bergamo Ovest in ordine ai dati richiesti su ricoveri e prestazioni ambulatoriali negli anni 2019, 2020 e 2021″.

“Abbiamo dovuto ricorrere alla strada istituzionale in quanto alla nostra richiesta di informazione e trasparenza, inviata alle tre Asst bergamasche, l’azienda di Treviglio ci ha negato qualsiasi dato richiesto, sostenendo che si tratterebbe di un ‘segreto industriale’, neanche fosse un’azienda privata che nulla ha a che fare con un servizio pubblico – commenta il sindacato -. Riteniamo questa risposta non solo sbagliata, ma anche offensiva nei confronti di tutti coloro che hanno interesse a conoscere e a capire quale ruolo hanno avuto le aziende pubbliche bergamasche che erogano prestazioni sanitarie nel triennio 2019-2021 e dunque anche che risposta è stata fornita ai cittadini in un periodo difficile e drammatico quale quello dell’emergenza sanitaria da Covid-19″.

Nel frattempo, ha fornito i dati l’Asst Papa Giovanni XXIII: “In attesa di svolgere un’analisi approfondita abbiamo potuto verificare che l’azienda con sede a Bergamo e San Giovanni Bianco ha prodotto uno sforzo veramente importante fronteggiando la crisi pandemica da Covid-19, ma nel contempo garantendo un servizio sanitario per le cosiddette patologie “non covid”, che non sono certamente diminuite durante questi ultimi due anni e sono divenute altrettanto pericolose se non curate celermente – osserva la Cgil -. Facciamo riferimento, per esempio, a quelle oncologiche, cardiologiche o neurologiche, che quando non vengono curate diventano altrettanto pericolose e letali del virus che ancora oggi sta circolando tra la popolazione. Ricordiamo che quando il servizio pubblico accantona questi aspetti, si crea un meccanismo per cui i cittadini che possono si rivolgono al canale privato, mentre le classi sociali che non possono permetterselo vivono la crisi pandemica con una doppia preoccupazione; si determina così una spaccatura sociale inaccettabile”. Il sindacato resta invece in attesa di un riscontro da parte dell’Asst Bergamo Est.

Dopo la nota della Cgil, interviene il consigliere regionale del PD Jacopo Scandella. “La risposta data da Asst Bergamo Ovest alla Cgil è irricevibile – dichiara il consigliere dem – come lo sono le motivazioni date dalla direzione. È evidente che se l’Asst Papa Giovanni XXIII ha potuto fornire i dati richiesti il problema non è nelle norme, ma nell’interpretazione che qualcuno ne ha voluto dare. La trasparenza della sanità pubblica regionale deve essere garantita senza se e senza ma. Chiederemo che questi dati siano messi a disposizione della commissione sanità del Consiglio regionale. Le informazioni devono essere messe a disposizione della Giunta, del Consiglio e della commissione, perché occorre che le istituzioni regionali sappiano che cosa accade nelle aziende regionali sul territorio. La pandemia ha messo la sanità pubblica regionale in stato di stress mai visto prima, generando pesanti conseguenze sui cittadini, sui pazienti di patologie non connesse al Covid anche in merito al ricorso alle cure private a pagamento. L’analisi di questi dati – conclude Scandella – è necessaria per affrontare quella riflessione che la giunta Fontana Moratti e il Consiglio regionale a guida leghista non hanno voluto fare durante la discussione della riforma della sanità lombarda”.

