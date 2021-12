Il questore Maurizio Auriemma va a Firenze, al suo posto arriva Stanislao Schimera - BergamoNews

Bergamo. Cambio al vertice in questura con Maurizio Auriemma che saluta la nostra città per andare a Firenze e al suo posto arriva Stanislao Schimera, già questore di Brindisi, Taranto e Bari e direttore della IX Zona Polizia di Frontiera “Puglia Abruzzo Molise”.

Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il 61enne Schimera, laureato in Giurisprudenza, nel 1985 ha vinto il concorso per vicecommissario della Polizia di Stato. Ha avuto come prima assegnazione il III Reparto Mobile di Milano ma poi ha ricoperto numerosi gli incarichi ricoperti che lo hanno portato in varie città d’Italia.

Auriemma era arrivato a Bergamo nel 2019. Classe 1959, torna a Firenze dove è nato, anche se è campano d’origine. Nei prossimi giorni è previsto il saluto alla città e ai suoi collaboratori.

