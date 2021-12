Il 2021 in notizie: ma quali sono quelle che ti interessano di più? - BergamoNews

Si sta per chiudere un altro anno ricco di notizie, purtroppo, e inevitabilmente, ancora condizionato dall’andamento della pandemia Covid-19, tema che continua a monopolizzare le prime pagine con la sua evoluzione e con gli sforzi, vaccino su tutti, per arginarla.

Un anno che era iniziato ed è terminato con alcuni fatti tragici di cronaca, l’omicidio di Franco Colleoni a Dalmine e l’investimento mortale a Paladina di due ventenni.

Un anno che ha riservato anche una necessaria dose di buone notizie, con tante storie di chi “ce l’ha fatta”: successi lavorativi, gesti solidali, dure battaglie vinte.

Un anno, lo sappiamo benissimo, che ci ha fatto gioire sul lato sportivo: dalla conferma dell’Atalanta ai massimi livelli del calcio italiano al trionfo agli Europei di calcio, dalle medaglie scintillanti delle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo alle sgasate sulla neve di Sofia Goggia.

Un anno che, infine, ha visto una ripresa d’impeto della nostra economia, che a volte però ha dovuto pagare lo scotto di dure crisi aziendali o di settore.

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di concentrare i fatti più rilevanti del 2021 per ognuna di queste categorie: qui sotto trovate tutti raggruppati, nell’ordine, gli articoli riassuntivi di cronaca nera, buone notizie, economia, sport e articoli più letti.

Quest’anno ve le abbiamo raccontate anche dietro una nuova veste grafica, frutto di un profondo rinnovamento dell’aspetto e dei contenuti del nostro sito: un nuovo passo in un percorso di crescita che, come vi abbiamo mostrato girando per la città con un pullman vestito dei nostri colori, è stata possibile anche grazie a voi.

Ed è per questo che ci piacerebbe sapere di più anche di voi lettori e delle vostre abitudini di lettura: quali sono le notizie che siete soliti consultare? Quali vi piacerebbe leggere?

Se vi va, raccontatecelo via mail o tramite i nostri canali social: il nostro buono proposito per l’anno nuovo è quello di soddisfare sempre di più la vostra necessità di rimanere informati e aggiornati sui fatti di Bergamo e provincia, in modo chiaro, aperto, responsabile e gratuito.

Dall’omicidio Colleoni ai due giovani travolti fuori dall’Evolution: un anno di cronaca nera

Solidarietà, coraggio, speranza: un anno di Buone notizie

Le storie di chi lavora: le pagine di un anno di economia si concentrano sulle persone

Dea da sogno, Goggia regina, Terzi d’oro, ciclisti super: il 2021 dello sport bergamasco

Dai problemi di chi non ha il Green pass alla villa di Feltri comprata dall’influencer: gli articoli più letti dell’anno

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!