“Capodanno in musica" su Canale5: tra gli ospiti Roby Facchinetti - BergamoNews

Roby Facchinetti sarà tra gli ospiti di “Capodanno in musica”, in onda la sera di San Silvestro, venerdì 31 dicembre, a partire dalle 21 su Canale5. Il cantautore, compositore e tastierista bergamasco, noto principalmente per essere stato voce dei Pooh, si esibirò sul palco del Capodanno della rete ammiraglia Mediaset, che torna dopo la pausa obbligata dello scorso anno e sotto stretta osservanza dei protocolli anti covid-19.

La kermesse, ospitata a Bari nella cornice del Teatro Petruzzelli, sarà condotta da Federica Panicucci, con la partecipazione speciale di Al Bano.

Nel corso di questo evento si avvicenderanno sul palcoscenico musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Oltre a Roby Facchinetti, nel cast – annunciato da un comunicato Mediaset – ci sono Riccardo Fogli, Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, con la partecipazione straordinaria di Pio e Amedeo.

La serata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Firmerà la regia Luigi Antonini.

