Società partecipate come la Bof, si sposti il termine per la vendita: sì alla proposta di Ribolla - BergamoNews

Nella seduta di giovedì mattina alla Camera è stato approvato un ordine del giorno alla Legge di Bilancio, presentato dal deputato leghista di Bergamo Alberto Ribolla, che chiede di posticipare nuovamente il termine entro il quale i Comuni devono vendere le quote di società partecipate in utile. Grazie ad un emendamento già porposto da Ribolla nel decreto sostegni bis dello scorso luglio, il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019, ovvero il 31.12.2021, è stato posticipato al 31.12.2022.

“Ora – spiega il parlamenatre – con l’approvazione dell’ordine del giorno, il Governo si impegna a posticipare nuovamente il termine. Presenterò anche un emendamento al Mille Proroghe affinché il Governo possa recepire immediatamente questo impegno”.

Per il Comune di Bergamo “ciò significherebbe evitare di dover vendere la BOF Srl, società in utile che offre servizi a prezzi calmierati per i cittadini bergamaschi, la cui vendita, grazie al mio emendamento dello scorso luglio, è stata sventata. Un patrimonio, dunque, da non svendere, sia per il beneficio sociale che arreca ai cittadini bergamaschi, sia per il contributo economico positivo che dà al Comune e quindi alla collettività”.

