Riduzione capienza stadi: l'Atalanta sospende la vendita dei biglietti con il Toro - BergamoNews

Dopo il continuo aumento dei casi di positività al Covid, il Governo attraverso il Consiglio dei Ministri ha deciso di ridurre la capienza degli impianti sportivi all’aperto dal 75 al 50% con disposizione a scacchiera. Rimangono in vigore le norme per accedere agli stadi: obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Questa misura messa in atto per contenere i contagi derivanti dalla nuova variante ha costretto l’Atalanta a sospendere la vendita dei biglietti per la partita contro il Torino, in programma mercoledì 6 gennaio alle 16.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. In attesa della pubblicazione del nuovo decreto con la data in cui entrerà in vigore la nuova norma, la società di Percassi ha deciso di bloccare la vendita per il match dell’Epifania.

La capienza della tana della Dea passa così da poco meno di 15000 posti a circa 8000 con la conseguente modifica della mappa dei seggiolini occupati. Un dietrofront piuttosto pesante per le società di Serie A, considerando anche il fatto che si era parlato qualche settimana fa di una possibile riapertura al 100%.

Le campagne abbonamenti che erano state progettate per agevolare gli appassionati vengono quindi messe da parte in attesa di un ritorno alla normalità che sembra sempre più lontano.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!