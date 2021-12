Nel bilancio ok alla proposta Dori: impegno a finanziare la ciclovia Bergamo-Brescia - BergamoNews

In sede di approvazione definitiva della legge di Bilancio 2022 alla Camera dei Deputati è stato approvato un ordine del giorno col quale il Governo si è impegnato a valutare la possibilità di sostenere la realizzazione della Ciclovia culturale Bergamo-Brescia, con uno stanziamento di 4 milioni di euro. L’ordine del giorno è stato presentato dal deputato di Bergamo di Leu Devis Dori.

L’opera, spiega il parlamentare “rappresenterebbe un potenziamento della mobilità sostenibile in vista degli eventi connessi alle celebrazioni delle città di Bergamo e Brescia designate Capitali italiane della Cultura per l’anno 2023”.

E continua: “Sin dal momento in cui proposi l’emendamento al Decreto Rilancio col quale è stato attribuito per legge, senza passare da un bando, il titolo di Capitali italiane per la Cultura 2023 alle città di Bergamo e Brescia, ho immaginato quel titolo come un’occasione unica per incentivare un potenziamento di opere e iniziative anche nell’ottica dell’ecosostenibilità. Il Governo si è assunto questo impegno, i fondi non sono ancora stanziati, ma l’ordine del giorno rappresenta un forte segnale politico, perchè porta la Ciclovia Bergamo-Brescia all’attenzione nazionale. Con questa legge di Bilancio è già stato stanziato un ulteriore finanziamento pari a 1 milione di euro per le Capitali della Cultura 2023, da ripartire in parti uguali alle due città, frutto di un lavoro condiviso e congiunto dei parlamentari bergamaschi”.

“Chiedo ora alle due amministrazioni comunali di Bergamo e di Brescia di utilizzare questo ordine del giorno per attivarsi, per quanto di competenza, nei confronti del Governo per ottenere il contributo di 4 milioni di euro per la realizzazione della Ciclovia culturale Bergamo-Brescia”, conclude Dori.

