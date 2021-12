L'ex giocatore dell'Atalanta Simone Pavan dona il midollo al figlio malato di leucemia - BergamoNews

Genova. L’ex giocatore dell’Atalanta Simone Pavan dona il midollo osseo a suo figlio Leonardo, sei anni il prossimo 21 gennaio, malato di leucemia.

Ex allenatore della Vis Pesaro, ex giocatore del Venezia, della Sampdoria, del Modena, Pavan si è formato nelle giovanili dell’Atalanta ed ha vestito la maglia nerazzurra in prima squadra dal 1992 al 1995.

Lo scorso anno, poco dopo l’inizio del lockdown, l’amara scoperta: al suo bambino è stata diagnosticata la leucemia. Inevitabile l’addio al calcio per papà Simone che con la moglie e Valentina, la sorellina gemella di Leonardo, resta costantemente accanto al figlio impegnato a combattere la malattia.

Non è stato facile affrontare le cure, la chemioterapia, ma la famiglia si è riscoperta più unita che mai. Il prossimo 2 gennaio Leonardo verrà ricoverato al Gaslini di Genova e l’11 riceverà il midollo del papà, che non ha esitato un attimo quando i medici gli hanno proposto questa soluzione per provare a guarire il bambino.

Simone Pavan è concentrato su questa partita fondamentale, la più importante della sua vita, ed ha rifiutato offerte da squadre che lo volevano come allenatore.

