I fratelli De Filippo, Will Hunting o Una tata magica? La tv del 30 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 30 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “I fratelli De Filippo”. Napoli, inizi del ‘900: Eduardo, Peppino e Titina vivono assieme alla madre Luisa De Filippo. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, il più famoso attore e drammaturgo del periodo, si spaccia come loro zio, li trascura ed è severo nei loro confronti. Gli ha però trasmesso l’amore per il teatro e li ha fatti recitare fin da piccoli. Alla sua morte non gli lascia nulla, l’eredità è della famiglia legittima. Suo figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la Compagnia, cerca di avere tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo nascono subito i contrasti, l’altro invece per un po’ recita per lui. Il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro.

RaiTre alle 21.20 proporrà “Rigoletto al Circo Massimo”. Il film offre un percorso dell’opera in chiave filmica attingendo a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch’esse parte della scena.

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda “Caduta libera – Campionissimi”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Show dogs – Entriamo in scena”; su Rete4 alle 21.20 “Domani è un altro giorno”; su Italia1 alle 21.15 “Will Hunting – Genio ribelle”; su La7 alle 21.15 “Operazione sottoveste”; su Rai4 alle 21.20 “Hellboy”; su La7D alle 21.30 “Ma come fa a far tutto?”; su La5 alle 21.05 “Una tata magica”; su Iris alle 20.55 “L’uomo del giorno dopo” e su Italia2 alle 21.10 “Sospesi nel tempo”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Il Sogno del Podio”. Milly Carlucci conduce la semifinale della Donatella Flick Conducting Competition, in cui 10 concorrenti salgono sul podio della leggendaria London Symphony Orchestra per sfidarsi su un repertorio che comprende il Concerto per violoncello e orchestra, Op. 129 di Schumann, il Concerto per pianoforte e orchestra.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

