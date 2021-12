Chiama i soccorsi e salva un uomo dall'infarto, guardia premiata dalla comunità senegalese - BergamoNews

Verdellino. Grazie al suo intervento lo scorso 18 dicembre ha evitato il peggio a un uomo senegalese di 53 anni colto da un malore. Per questo motivo il maresciallo Mirco Rossi, guardia giurata di Sorveglianza Italiana, è stato premiato dalla comunità senegalese di Verdellino.

Quel giorno, mentre era in servizio in Via Berlino a Verdellino, Rossi ha notato sul marciapiede una persona di colore colta da malore. Lo ha così raggiunto e prima ha cercato di aiutarlo, poi ha chiamato il 118 per l’intervento del personale medico.

Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al 53enne, residente a Teramo e con regolare permesso di soggiorno, poi l’ha trasportato in ospedale dove dopo alcune ore è stato dichiarato fuori pericolo in seguito a un principio di infarto.

Per il suo gesto Rossi ha ricevuto un riconoscimento da parte della comunità senegalese di Verdellino nel corso di una cerimonia organizzata per ringraziarlo.

