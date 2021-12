C'è Clusone nelle 10 località turistiche alpine in cui si sono cercate più case - BergamoNews

C’è Clusone, anche se perde posizioni rispetto all’anno scorso, nelle dieci località turistiche dell’arco alpino (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) dove si sono cercate più case in vendita e in affitto su Casa.it nel 2021.

Al primo posto della classifica generale c’è Ponte di Legno, in Lombardia, che è la località turistica dell’arco alpino ad aver registrato il maggior volume di ricerche nel 2021, mantenendo il primo posto in classifica del 2020; al secondo posto Asiago, in Veneto, che guadagna due posizioni rispetto al 2020; al terzo posto Falcade, in Veneto, stabile rispetto allo scorso anno.

Al quarto posto si classifica Courmayeur, in Valle d’Aosta, che sale di ben sei posizioni rispetto al 2020. Al quinto posto troviamo Bardonecchia, in Piemonte, che guadagna tre posizioni. Al sesto posto si classifica Clusone, nellabergamasca Valle Seriana, che scende di quattro posizioni rispetto al 2020. Al settimo posto c’è Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, stabile rispetto alla classifica dell’anno scorso. All’ottavo posto Aprica, in Lombardia, che perde tre posti in classifica, al nono posto Cortina D’Ampezzo, in Veneto, che sale di due posizioni, al decimo posto Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia, che scende di quattro posizioni rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda la ricerca di case in vendita, sul podio troviamo le stesse mete turistiche dell’arco alpino della classifica generale: Ponte di Legno al primo posto, come l’anno scorso, Asiago al secondo posto, guadagnando tre posizioni rispetto al 2020, Falcade al terzo posto, scendendo di una posizione. Al quarto posto troviamo Clusone che scende di una posizione, al quinto Bardonecchia che guadagna tre posizioni, al sesto Pinzolo stabile rispetto allo scorso anno, al settimo Courmayeur che sale di ben quattro posizioni, all’ottavo Aprica che scende di quattro posizioni, al nono Cortina d’Ampezzo che guadagna quattro posizioni, al decimo Tarvisio che perde tre posizioni.

Per quanto riguarda la ricerca di case in affitto, sul podio troviamo Courmayeur che dal secondo posto del 2020 conquista la testa della classifica, Bormio che guadagna ben quattro posizioni rispetto all’anno scorso, e Bardonecchia che è stabile. Al quarto posto si posiziona Clusone stabile, al quinto Asiago stabile, al sesto Cortina d’Ampezzo, che scende di 6 posizioni rispetto al 2020, al settimo Ponte di Legno che sale di una posizione, all’ottavo posto Morgex, in Valle d’Aosta, che guadagna ben cinque posizioni, al nono posto Aprica che sale di due posizioni, al decimo San Candido, in Trentino-Alto Adige, che sale di due posizioni.

