Boom di contagi e quarantene, Remuzzi: "Cambiare le regole per non paralizzare il Paese" - BergamoNews

“La variante Omicron si sta diffondendo così rapidamente che, se mantenessimo le regole applicate finora, la maggior parte delle persone finirebbe per trovarsi in qualche forma di isolamento e il Paese rimarrebbe paralizzato”. Così il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, si esprime in merito alla possibilità di ridurre la quarantena da 10 a 5 giorni e di non farla affatto per chi ha la terza dose di vaccino.

Su questo argomento si sta concentrando l’attenzione del governo e degli esperti considerando l’aumento dei contagi da Covid registrato negli ultimi giorni. Intervenendo alla trasmissione “In Onda“, su La7, il professor Remuzzi ha spiegato: “La variante Omicron si diffonde molto rapidamente: i contagi raddoppiano di giorno in giorno e, probabilmente, tra pochi giorni arriveremo a 120mila. L’esigenza di cambiare le regole dipende soprattutto dal fatto che, se le mantenessimo come sono state applicate finora, a un certo punto la maggior parte delle persone finirebbe per essere in qualche forma d’isolamento e questo paralizzerebbe il Paese: se ne sono resi conto negli Stati Uniti e in Inghilterra, e si comincia a cambiarle usando soprattutto il buonsenso”.

“Quello che facevamo prima – aggiunge il direttore dell’Istituto Mario Negri – era corretto per proteggerci dal contagio e immagino che quello che cercheremo di fare domani sia più o meno ciò che ha suggerito il Centre of Disease Control degli Stati Uniti, cioè portare la quarantena da 10 a 5 giorni e non farla affatto per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino. La politica deve tener conto della società, della scuola, degli ospedali, dei medici e di chi è produttivo nelle attività economiche perchè bisogna considerare che rispetto alla malattia la cosa peggiore è la povertà: non c’è niente che si associ alla malattia come la povertà”.

Infine, rispondendo a una domanda del conduttore, David Parenzo, sulla possibilità che in futuro i positivi asintomatici possano recarsi al lavoro e avere una cosiddetta vita normale, il professor Remuzzi ha osservato: “Dovremo capire come si comporta la variante Omciron. In base a quanto sappiamo da tre studi – due pubblicati e uno in corso di pubblicazione – è molto possibile che assomigli più a un raffreddore che a una malattia che si complica con polmonite e interessamento polmonare piuttosto che soltanto con raffreddore e un po’ di tosse che riguarda le prime vie aeree. Se fosse così, è possibile che pian piano si possa tornare a fare una vita normale, sarà certamente così per gli asintomatici”.

