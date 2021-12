Boltiere: investimenti in Corso Europa e al Centro Civico - BergamoNews

Boltiere. La Giunta comunale di Boltiere ha stanziato circa 230.000 € di interventi per Corso Europa e per il centro civico Aldo Moro. Uno stanziamento di risorse importante per una zona di Boltiere, Corso Europa, caratterizzata da un notevole traffico anche di mezzi pesanti, e per un importante centro culturale punto di riferimento all’interno del paese anche per le varie associazioni che settimanalmente si ritrovano al suo interno.

Lo stanziamento relativo alla riasfaltatura di Corso Europa è, comprensivo di IVA, di circa 100.000 €. Un intervento necessario che riguarda la sicurezza giornaliera di molte persone che transitano proprio in quella zona di Boltiere.

L’investimento che, invece, verrà effettuato al centro civico riguarda la completa sostituzione dei bagni presenti. Lavori che permetteranno di rimodernarli, rendendoli più adeguati alle normative Covid e migliorando anche il loro efficientamento energetico. Sempre per l’efficientamento energetico verrà poi sostituito il sistema di trattamento aria di tutto il centro. La stima totale dei due interventi, effettuata dall’ufficio tecnico comunale, è pari a circa 130.000 €.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

