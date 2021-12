Atalanta: due positivi nella squadra - BergamoNews

L’annuncio ufficiale arriva dalla stessa società nerazzurra attraverso un comunicato diramato sul proprio sito internet: “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.”

È così che il fantasma del Coronavirus torna ad affacciarsi in casa Atalanta, dopo quasi un anno senza contagi. Il primo giro di tamponi effettuato ieri dallo staff medico alla ripresa dell’attività, dopo una settimana di ferie (trascorsa all’estero dalla maggior parte dei giocatori, molti dei quali erano a Dubai), ha evidenziato due positivi nel gruppo squadra, che mercoledì si è ritrovato per la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Zingonia.

Oggi, giovedì, era in programma una doppia seduta di allenamento a Zingonia, al mattino e al pomeriggio, in vista dell’avvicinamento alla partita casalinga dell’Epifania contro il Torino in cui mancheranno l’infortunato Robin Gosens e lo squalificato Remo Freuler, oltre al nuovo acquisto Jeremie Boga impegnato nella coppa d’Africa

