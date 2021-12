Zapata al mare, Ilicic in montagna, Malinovskyi a Dubai: gli atalantini in vacanza prima del rientro a Zingonia - BergamoNews

Dopo il rompete le righe successivo al pareggio esterno sul campo del Genoa, i calciatori dell’Atalanta si stanno godendo il meritato riposo. Con il rientro a Zingonia fissato per mercoledì 29 dicembre, giorno in cui si svolgerà una seduta pomeridiana, i ragazzi di Gasperini nelle festività hanno ricaricato le batterie in vista del proseguo della stagione.

La maggioranza dei giocatori nerazzurri ha scelto di trascorrere la pausa natalizia tornando in patria mentre alcuni hanno optato per una vacanza nelle capitali europee e altri hanno preferito trasferirsi nei paesi caldi.

Sui social non sono mancate le classiche foto di rito a documentare le partenze con le rispettive famiglie. Musso e Palomino sono andati a Parigi, Demiral sulla neve delle montagne, così come Ilicic che si è spostato in Val Gardena prima di tornare in Slovenia. Malinovskyi e Djimsiti non ne hanno voluto sapere del freddo e hanno preso un volo per Dubai. Vacanza al mare lontano dall’Italia anche per la famiglia Zapata.

Ritorno in patria oltre confine per Freuler che è tornato in Svizzera, Gosens in Germania e Maehle in Danimarca (come dimostrato dalla foto all’aeroporto di Copenaghen postata dalla compagna). Pezzella e Zappacosta invece sono tornati a casa attraversando lo stivale, rispettivamente a Sora e a Napoli.

