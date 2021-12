Troppi contagi Covid, annullata la messa di Capodanno in vetta al Formico - BergamoNews

Clusone. La necessaria prudenza per il contesto pandemico da Covid 19 che viviamo in queste settimane ha imposto l’annullamento per quest’anno della tradizionale Messa di Capodanno del 1 gennaio sulla vetta del Pizzo Formico.

L’iniziativa, al confine fra i territori di Clusone e Gandino, si ripeteva da oltre mezzo secolo, voluta da don Martino Campagnoni, storico direttore del Patronato San Vincenzo di Clusone. Fu lui nel 1970 a trasformare in puntuale pellegrinaggio l’abitudine di salire sul Formico con alcuni amici (fra cui Attilio Pezzoli e Guerino Giudici) la mattina di Capodanno.

Sino al 2015 don Campagnoni ha sempre celebrato la messa in quota. La grande croce in ferro fu posta ai 1632 metri del Formico nel 1933, in coincidenza con l’Anno Santo indetto per ricordare i 19 secoli dalla morte di Cristo. Per questo è alta esattamente 19 metri, uniti alla ragguardevole aperturà di 9 metri. Dovranno quindi rinunciare ad un classico appuntamento le centinaia di escursionisti destinati a radunarsi per godere di un panorama mozzafiato: tutto annullato, nel nome di una condivisa prudenza e con l’auspicio di poter riprendere all’inizio del 2023.

