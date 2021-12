Tra nuvole e schiarite, ma non fa molto freddo - BergamoNews

Le temperature sono risalite ieri, martedì. Cosa succederà da qui alla fine dell’anno lo spiega Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando un miglioramento del tempo sulla Lombardia anche se l’arco alpino continuerà a essere influenzato dallo scorrimento delle perturbazione atlantiche sull’Europa centrale, mentre nelle zone di pianura assisteremo a un’alternanza di nuvole, schiarite e l’arrivo di nebbie nelle ore più fredde. Ulteriore rinforzo dell’alta pressione a fine anno con la prospettiva di giornate soleggiate in montagna e la persistenza di nebbie in Valpadana.

Le temperature in pianura non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate prevalentemente dal livello di copertura nuvolosa. Forte aumento termico in montagna da fine anno.

Mercoledì 29 dicembre 2021

Tempo Previsto: al mattino nebbie diffuse sulla media e bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della regione, con tendenza ad aumento delle nubi sui settori nord/occidentali. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, qualche nebbia sulla pianura orientale, nubi sulle Alpi con precipitazioni sparse, nevose oltre 1700 metri. Nella sera persiste qualche precipitazione sull’arco alpino, parzialmente nuvoloso altrove con la tendenza alla formazione di nebbie sulle zona di pianura.

Temperature: minime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Giovedì 30 dicembre 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso sulle Alpi, ampie schiarite su Prealpi e alta pianura, nebbie dense sulla media e bassa pianura. Nel pomeriggio persistenza delle nebbie sulla bassa pianura, schiarite altrove con qualche nuvola in più sull’arco alpino. Nella sera tornano le nebbie su gran parte della pianura, cieli poco nuvolosi altrove.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale.

Venerdì 31 dicembre 2021

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio sole sui rilievi e sull’alta pianura, persistenza di nebbie sulla media e bassa pianura. Nella sera tornano le nebbie dense su tutta la pianura, bel tempo sul resto della regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!