Protesi ginocchio, ad Habilita Villa Igea un sistema robotico assiste i chirurghi - BergamoNews

È online il nuovo numero di Take care, la rivista ufficiale del gruppo Habilita. In questo numero di fine anno si parla in modo approfondito di Rosa Knee, il sistema robotico presente in Habilita Villa Igea che assiste i chirurghi in sala operatoria durante gli interventi di protesi di ginocchio. Da poco più di un anno il dottor Federico D’Amario, responsabile del progetto, e la sua équipe stanno utilizzando questo innovativo sistema di intelligenza artificiale. “Ammetto che an­che io avevo qualche perplessità – spiega il dottor D’Amario -. Sono anni che, come i miei colleghi, mi occupo di patologie del gi­nocchio e il robot avrebbe potuto rappresentare un ostacolo. Invece, fin dal primo momento, abbiamo scoperto che sembrava quasi di avere a disposizione un’altra mano e un nuovo strumentario: una risorsa importante che poteva farci avere nuove e importanti informazioni”.

Nel nuovo numero di Take care si parla poi del servizio di riabilitazione in Habilita San Marco. Ricordiamo che il Poliambulatorio di piazza della Repubblica 10 a Bergamo è in fase di ristrutturazione e il 17 gennaio riaprirà al pubblico completamente rinnovato. Nel frattempo, gli specialisti potranno comunque visitare i pazienti nelle altre sedi Habilita. (Per tutte le info è possibile rivolgersi al Cup di Habilita al numero 035.4815515).

Altro articolo di sicuro interesse e anche legato al periodo dell’anno che stiamo vivendo, è quello che riguarda le patologie respiratorie nella stagione invernale. In un’intervista il dottor Giovanni Michetti, pneumologo di Habilita, mette in guardia in merito alla pericolosità delle temperature rigide per i pazienti che soffrono di patologie respiratorie croniche. “Quando la temperatura scende – spiega il Dr. Michetti –, il freddo rap­presenta un rischio da non sottovalutare per chi soffre di una malattia respiratoria, ancor più se cronica. I pazienti che possono aggravarsi sono soprattutto i portatori di patologie respiratorie croniche come la BPCO, l’asma, le bronchiectasie e, in particolare, quelli che soffrono contempora­neamente anche di altre malattie croniche come problemi di cuore o diabete”.

Habilita è sempre impegnata anche nel settore della ricerca. Il Dr. Michelangelo Bartolo, responsabile del dipartimento di riabilitazione di Habilita Zingonia, illustra uno studio pubblicato sulla rivista specializzata “Frontiers in Neurology – Neurorehabilitation”.

“La nostra metanalisi – spiega il dottor Bartolo – ha messo insieme i dati in letteratura relativi agli studi sul Lokomat (esoscheletro robotizzato per allenare gli arti inferiori) e il risul­tato indica che il Lokomat pur allenando principal­mente la componente cammino, ha anche un effet­to sulle componenti legate all’equilibrio: allenando la componente cammino si allena di conseguenza anche quella legata all’equilibrio. Lavorando sul cammino si lavora anche per l’equilibrio”.

Non mancano poi i riferimenti alle diverse sedi Habilita, ai servizi a disposizione dell’utenza, ai Punti Prelievo e tante altre informazioni utili per gli utenti.

Potete leggere il nuovo numero di Take care andando sul sito habilita.it e cliccando nella sezione “Take care”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!